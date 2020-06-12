Макрон поздравил Путина с Днем России

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон направил президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю Дня России, сообщили в посольстве Франции в Москве.
"Президент Макрон направил президенту Путину и российскому народу поздравительное сообщение: "Направляю Вам, а также всему российскому народу, мои искренние поздравления по случаю национального Дня Российской Федерации, празднуемого 12 июня", - говорится в сообщении французской дипмиссии в Facebook.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.
Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.