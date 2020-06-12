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Макрон поздравил Путина с Днем России
2020-06-12T20:12
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день россии
владимир путин
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Макрон поздравил Путина с Днем России

20:12 12.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон направил президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю Дня России, сообщили в посольстве Франции в Москве.
"Президент Макрон направил президенту Путину и российскому народу поздравительное сообщение: "Направляю Вам, а также всему российскому народу, мои искренние поздравления по случаю национального Дня Российской Федерации, празднуемого 12 июня", - говорится в сообщении французской дипмиссии в Facebook.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.
Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Вчера, 15:02
Премьер Армении поздравил Путина и Мишустина с Днем России
2220023
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РоссияЭммануэль МакронДень РоссииВладимир ПутинМоскваФранцияОбщество
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