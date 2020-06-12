https://ria.ru/20200612/1572867515.html
В Молдавии откроют новые полевые госпитали для больных COVID-19
2020-06-12T20:06
2020-06-12T20:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
молдавия
кишинев
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, молдавия, кишинев, в мире
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости.
Премьер Молдавии Ион Кику
в пятницу сообщил, власти намерены организовать медучреждения для борьбы с коронавирусом в зданиях, которые не имели медицинского предназначения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 11 093 зарегистрированных случаях коронавируса, 385 из которых стали летальными.
"Сегодня мы решили с коллегами открыть несколько медицинских учреждений в импровизированных местах — в зданиях, которые не имеют медицинского предназначения. Также мы перепрофилируем несколько больниц", - заявил Кику во время заседания правительства.
Премьер сообщил, что на следующей неделе будут готовы около 500 дополнительных мест для пациентов.
"Даже с таким ритмом создания новых мест, мы рискуем остаться без возможности оказывать помощь, если не будем дисциплинированны и не будем соблюдать существующие правила", - заявил Кику во время заседания правительства.
Ранее власти организовали временную больницу на 700 мест на территории выставочного комплекса в Кишиневе
.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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