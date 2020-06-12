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В центре Москвы в нежилом здании обрушился фасад
2020-06-12T20:03
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Обрушение фасада произошло в нежилом здании в центре Москвы
, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦАО
Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация, что по адресу Зацепский Вал, дом 5 в Москве обрушился фасад жилого дома.
"Адрес происшествия иной. Это Шлюзовая наб 2/1 с1. Нежилое здание, представитель собственника находится на месте", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что коммунальные службы района оперативно выставили ограждения и оказывают всю необходимую помощь в обследовании здания для предотвращения инцидентов в дальнейшем.
"Причины выясняются. Пострадавших нет", - подчеркнул в префектуре.