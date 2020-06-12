Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. " Газпром " прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.

В российском концерне подчеркнули, что действия в отношении руководства банка совершены с нарушением законов республики.

"Осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь", — говорится в сообщении "Газпрома".

В российской компании отметили, что действия белорусских властей нарушают Договор о Евразийском экономическом союзе. Кроме того, они непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков.

Акционеры банка будут добиваться защиты своих прав доступными правовыми средствами, а также примут меры для финансовой стабильности организации, заявил "Газпром".

Дело против топ-менеджеров Белгазпромбанка

В четверг в Комитете госконтроля Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном офисе Белгазпромбанка проходят обыски. Финансовую организацию на протяжении 20 лет возглавлял баллотирующийся в президенты республики Виктор Бабарико.

Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Сам Бабарико в нем пока "процессуального статуса не имеет".

Гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на Комитет госконтроля уточнил, что возбуждены "сразу два уголовных дела". Утверждалось, что "речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы".

В пятницу председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, по делу Белгазпромбанка задержали 15 человек. Среди них его топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, а также начальники разного уровня и представители коммерческих структур.

Бабарико заявил, что действия властей республики в отношении банка являются политическим заказом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко , в свою очередь, сообщил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования уголовного дела по Белгазпромбанку.