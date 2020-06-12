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Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными
2020-06-13T00:06
александр лукашенко
интерпол
газпромбанк
в мире
газпром
белоруссия
экономика
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александр лукашенко, интерпол, газпромбанк, в мире, газпром, белоруссия, экономика

Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными

20:02 12.06.2020 (обновлено: 00:06 13.06.2020)
26953
© РИА НовостиСитуация у здания "Белгазпромбанка"
Ситуация у здания Белгазпромбанка
© РИА Новости
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. "Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
В российском концерне подчеркнули, что действия в отношении руководства банка совершены с нарушением законов республики.
"Осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь", — говорится в сообщении "Газпрома".
В российской компании отметили, что действия белорусских властей нарушают Договор о Евразийском экономическом союзе. Кроме того, они непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков.
Акционеры банка будут добиваться защиты своих прав доступными правовыми средствами, а также примут меры для финансовой стабильности организации, заявил "Газпром".
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Дело против топ-менеджеров Белгазпромбанка

В четверг в Комитете госконтроля Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном офисе Белгазпромбанка проходят обыски. Финансовую организацию на протяжении 20 лет возглавлял баллотирующийся в президенты республики Виктор Бабарико.
Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Сам Бабарико в нем пока "процессуального статуса не имеет".
Гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на Комитет госконтроля уточнил, что возбуждены "сразу два уголовных дела". Утверждалось, что "речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы".
В пятницу председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, по делу Белгазпромбанка задержали 15 человек. Среди них его топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, а также начальники разного уровня и представители коммерческих структур.
Бабарико заявил, что действия властей республики в отношении банка являются политическим заказом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, сообщил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования уголовного дела по Белгазпромбанку.
Банк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.
Ситуация у здания Белгазпромбанка
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20311615139872
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Александр ЛукашенкоИнтерполГазпромбанкВ миреГазпромБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Россия решила поставить своего президента в Белоруссии. Ну Лукашенко включил методы Путина .
12 июня, 21:17
freizdorf
104721089
Самое худшее, что может быть в этом деле - это то, что вмешаются российские политики.
12 июня, 21:22
Петя Мокин
85311270
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