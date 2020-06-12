В Киеве завершили расследование дела выдворивших Саакашвили пограничников

В ноябре 2019 года Верховный суд Украины признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу в 2018 году. Он в свою очередь заявил, что намерен обжаловать это решение.

"Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения служебных полномочий. По данным следствия, в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания Михаила Саакашвили во время его реадмиссии в Республику Польша", - говорится в сообщении на сайте ГБР.

Отмечается, что правоохранители также продолжают расследование в отношении других подозреваемых по данному делу.

"В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности", - уточнили в ГБР.

Ранее Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили, который требовал признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу. Саакашвили обещал подать заявление в генеральную прокуратуру Украины о его похищении и незаконном выдворении из страны якобы по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко