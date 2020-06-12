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В Киеве завершили расследование дела выдворивших Саакашвили пограничников
2020-06-12T20:02
ситуация на украине
петр порошенко
владимир зеленский
михаил саакашвили
одесская область
грузия
в мире
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ситуация на украине, петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, одесская область, грузия, в мире

В Киеве завершили расследование дела выдворивших Саакашвили пограничников

20:02 12.06.2020
896
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк Михаил Саакашвили
 Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении бывших пограничников, которых подозревают в превышении служебных полномочий при выдворении бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году, сообщила пресс-служба ведомства.
В ноябре 2019 года Верховный суд Украины признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу в 2018 году. Он в свою очередь заявил, что намерен обжаловать это решение.
"Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения служебных полномочий. По данным следствия, в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания Михаила Саакашвили во время его реадмиссии в Республику Польша", - говорится в сообщении на сайте ГБР.
Отмечается, что правоохранители также продолжают расследование в отношении других подозреваемых по данному делу.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
11 июня, 16:15Сказано в эфире
Фундамент для ссоры. Саакашвили отказался стать советником ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать его советником по реформам, но тот отказался, заявив, что это "не его уровень". В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал ситуацию.
"В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности", - уточнили в ГБР.
Ранее Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили, который требовал признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу. Саакашвили обещал подать заявление в генеральную прокуратуру Украины о его похищении и незаконном выдворении из страны якобы по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью того же года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. По данным пресс-службы, он просил суд признать незаконным и отменить решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.
Михаил Саакашвили
10 июня, 02:51
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиОдесская областьГрузияВ мире
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