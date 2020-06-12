Экс-глава Белгазпромбанка заявил, что все его доходы легальные

МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, претендент на пост президента Бывший председатель правления Белгазпромбанка, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что все его доходы получены легальным путем и с них уплачены налоги.

Ранее в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные в рамках уголовных дел, связанных с Белгазпромбанком, "за два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч долларов или 800 тысяч долларов". Он также назвал Бабарико и работавших под его руководством в банке заместителей "одной шайкой-лейкой".

"Уже было сказано, что я якобы соучастник преступлений. Все деньги, которые у меня есть, и имущество, которое есть, с них уплачены налоги", - сказал Бабарико, общаясь с гражданами в прямом эфире на YouTube

Как отметил претендент на пост президента, накануне правоохранители задержали и опрашивали троих его друзей, а сегодня они уже переведены в статус подозреваемых. "Есть беспокойство, что задержания продолжатся и в качестве субъекта этих задержаний буду я", - сказал Бабарико.

"Я могу точно сказать, если деньги, о которых упоминал Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги. У моего друга, которого зовут Дмитрий, у меня есть депозит в 100 тысяч евро, который я его попросил положить, потому что я банкир и не привык хранить все в одной корзине. Мне нужно было ресурс распределять, в том числе на случай непредвиденных каких-то действий", - сказал Бабарико.

По словам экс-банкира, если "второй объем денег" в размере 100 тысяч долларов обнаружен у его друга по имени Владимир, то это также его деньги, которые он ранее передал на хранение. "Если у него же были обнаружены ценные бумаги, облигации на предъявители в сумме 250 тысяч евро и 100 тысяч долларов - это мои облигации", - сказал он.

В четверг в пресс-службе Комитета госконтроля РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, проходят обыски, возбуждено уголовное дело, однако сам он в этом деле "процессуального статуса не имеет". Бабарико заявил, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер". А Лукашенко заявил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования.