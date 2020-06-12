Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572867175.html
Экс-глава Белгазпромбанка заявил, что все его доходы легальные
2020-06-12T19:55
александр лукашенко
газпром
интерпол
газпромбанк
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802868_0:238:1276:956_1200x0_80_0_0_0bf6c93a4a0a8b988c4edeb32bea51e0.jpg
https://ria.ru/20200612/1572858025.html
https://ria.ru/20200611/1572811884.html
1
белоруссия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572867175.html?chat_room_id=1572867175
Новости
ru-RU
812
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802868_0:238:1276:956_1200x0_80_0_0_0bf6c93a4a0a8b988c4edeb32bea51e0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802868_1:0:1276:956_1200x0_80_0_0_bf229bf08c624d59e77404991f3c471e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802868_160:0:1116:956_1200x0_80_0_0_0e4823c682a0e18c46eaeb3c0d83bc60.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, газпром, интерпол, газпромбанк, белоруссия, в мире

Экс-глава Белгазпромбанка заявил, что все его доходы легальные

19:55 12.06.2020
812
© РИА НовостиСитуация у здания "Белгазпромбанка"
Ситуация у здания Белгазпромбанка
© РИА Новости
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что все его доходы получены легальным путем и с них уплачены налоги.
Ранее в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные в рамках уголовных дел, связанных с Белгазпромбанком, "за два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч долларов или 800 тысяч долларов". Он также назвал Бабарико и работавших под его руководством в банке заместителей "одной шайкой-лейкой".
"Уже было сказано, что я якобы соучастник преступлений. Все деньги, которые у меня есть, и имущество, которое есть, с них уплачены налоги", - сказал Бабарико, общаясь с гражданами в прямом эфире на YouTube.
Как отметил претендент на пост президента, накануне правоохранители задержали и опрашивали троих его друзей, а сегодня они уже переведены в статус подозреваемых. "Есть беспокойство, что задержания продолжатся и в качестве субъекта этих задержаний буду я", - сказал Бабарико.
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Вчера, 15:37
Лукашенко заявил, что по делу Белгазпромбанка задержали 15 человек
"Я могу точно сказать, если деньги, о которых упоминал Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги. У моего друга, которого зовут Дмитрий, у меня есть депозит в 100 тысяч евро, который я его попросил положить, потому что я банкир и не привык хранить все в одной корзине. Мне нужно было ресурс распределять, в том числе на случай непредвиденных каких-то действий", - сказал Бабарико.
По словам экс-банкира, если "второй объем денег" в размере 100 тысяч долларов обнаружен у его друга по имени Владимир, то это также его деньги, которые он ранее передал на хранение. "Если у него же были обнаружены ценные бумаги, облигации на предъявители в сумме 250 тысяч евро и 100 тысяч долларов - это мои облигации", - сказал он.
В четверг в пресс-службе Комитета госконтроля РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, проходят обыски, возбуждено уголовное дело, однако сам он в этом деле "процессуального статуса не имеет". Бабарико заявил, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер". А Лукашенко заявил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования.
Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии - 0,097% акций.
Ситуация у здания Белгазпромбанка
11 июня, 15:17
Экс-глава Белгазпромбанка прокомментировал обыски и возбуждение дела
11160105
Обсудить 1
Александр ЛукашенкоГазпромИнтерполГазпромбанкБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Лукашенко рассказал, когда органы заинтересовались Белгазпромбанком
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Актер Михаил Ефремов выступил с обращением после ДТП
Ефремов выступил с обращением в связи с ДТП
С открытой террасы ресторана Ай-Петри открывается вид на Ялтинскую бухту, Массандровский парк, старый город и Крымские горы
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
В Чехии закрыли дело о "яде из России"
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
ВОЗ посчитала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьезной
Ситуация у здания Белгазпромбанка
В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Собака порды стафордширский терьер
Сидящий "по-человечьи" пес стал звездой соцсетей
Крым
Эксперт предложил Зеленскому вариант решения крымского вопроса
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08СМИ: в Техасе за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
03:06Первые образцы из трубки "Мира" передали на исследование
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
Лента новостейМолния