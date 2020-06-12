Пожар на газопроводе в Омске потушили

"В 19:00 (по местному времени) горение ликвидировано. На месте порыва для устранения аварии работает аварийная бригада "Омскгоргаза". Сотрудники МЧС в количестве 23 человек и 4 единицы техники находятся на месте", - сообщили в пресс-службе МЧС по региону.