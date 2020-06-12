Пожар на газопроводе в Омске потушили

ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание газопровода в Омске после попадания молнии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МЧС по Омской области.
Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании газопровода в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная. По предварительным данным, пожар начался 12 июня в 11:00 (мск) из-за попадания молнии в трубопровод. Без газа остались около 70 тысяч жителей, это четверть всего населения левого берега Омска. На месте работают специалисты "Омскгоргаза" и МЧС, они контролируют выгорание остатков природного газа.
"В 19:00 (по местному времени) горение ликвидировано. На месте порыва для устранения аварии работает аварийная бригада "Омскгоргаза". Сотрудники МЧС в количестве 23 человек и 4 единицы техники находятся на месте", - сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Омская прокуратура начала проверку соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации трубопровода.