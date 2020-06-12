Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572866948.html
Пожар на газопроводе в Омске потушили
2020-06-12T19:46
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1200x0_80_0_0_160c15cb16d6419aa4e4f78e9cfabf4c.jpg
https://ria.ru/20200612/1572863243.html
омская область
омск
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572866948.html?chat_room_id=1572866948
Новости
ru-RU
527
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1200x0_80_0_0_160c15cb16d6419aa4e4f78e9cfabf4c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_429:0:2728:1724_1200x0_80_0_0_e61a9fa2ecb18e0eb852625419a413a1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_716:0:2440:1724_1200x0_80_0_0_925049737f71b03ea7da1e30afa9c47c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия

Пожар на газопроводе в Омске потушили

19:46 12.06.2020
527
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание газопровода в Омске после попадания молнии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МЧС по Омской области.
Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании газопровода в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная. По предварительным данным, пожар начался 12 июня в 11:00 (мск) из-за попадания молнии в трубопровод. Без газа остались около 70 тысяч жителей, это четверть всего населения левого берега Омска. На месте работают специалисты "Омскгоргаза" и МЧС, они контролируют выгорание остатков природного газа.
"В 19:00 (по местному времени) горение ликвидировано. На месте порыва для устранения аварии работает аварийная бригада "Омскгоргаза". Сотрудники МЧС в количестве 23 человек и 4 единицы техники находятся на месте", - сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Омская прокуратура начала проверку соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации трубопровода.
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Вчера, 17:32
На предприятии в ХМАО ликвидировали открытое горение в резервуаре
102030
Обсудить 0
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьОмскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура начала проверку из-за пожара на газопроводе в Омске
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Вертолет Ми-8 МЧС России
Вертолет готовится тушить пожар на газораспределительной станции в Казани
Гроза
В Омске без газа остались 70 тысяч жителей из-за удара молнии
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В центре Москвы в нежилом здании обрушился фасад
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
На предприятии в ХМАО ликвидировали открытое горение в резервуаре
Крым
Эксперт предложил Зеленскому вариант решения крымского вопроса
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
Во Франции вспыхнул пожар на атомной подводной лодке
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский прокомментировал получение Украиной статуса партнера в НАТО
Ситуация у здания Белгазпромбанка
В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омской области отменят режим самоизоляции
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Барнауле при падении дельтаплана пострадал человек
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08СМИ: в Техасе за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
03:06Первые образцы из трубки "Мира" передали на исследование
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
Лента новостейМолния