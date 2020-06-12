https://ria.ru/20200612/1572866878.html
Посольство России на Кипре сообщило о проработке вывозного рейса
2020-06-12T19:43
2020-06-12T19:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, s7 airlines, кипр, москва, в мире
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости.
Авиакомпания "Кипрские авиалинии" планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Москвы
22 июня, посольство РФ на Кипре
прорабатывает возможность возвращения россиян этим же рейсом в Москву, сообщили в дипмиссии.
"По информации посольства, "Кипрские авиалинии" планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Москвы 22 июня. Посольством прорабатывается вопрос о возвращении граждан России данным рейсом в Москву", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Отмечается, что стоимость билета составит 350 евро (детский - 280 евро).
По предварительной договоренности, авиакомпания "Кипрские авиалинии" будет засчитывать неиспользованные билеты компании "S7
".
При этом посольство РФ не располагает информацией о том, жители каких регионов будут допущены к регистрации на данный рейс.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.