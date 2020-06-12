Посольство России на Кипре сообщило о проработке вывозного рейса

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Авиакомпания "Кипрские авиалинии" планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Авиакомпания "Кипрские авиалинии" планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Москвы 22 июня, посольство РФ на Кипре прорабатывает возможность возвращения россиян этим же рейсом в Москву, сообщили в дипмиссии.

"По информации посольства, "Кипрские авиалинии" планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Москвы 22 июня. Посольством прорабатывается вопрос о возвращении граждан России данным рейсом в Москву", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что стоимость билета составит 350 евро (детский - 280 евро).

По предварительной договоренности, авиакомпания "Кипрские авиалинии" будет засчитывать неиспользованные билеты компании " S7 ".

При этом посольство РФ не располагает информацией о том, жители каких регионов будут допущены к регистрации на данный рейс.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.