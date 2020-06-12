Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572866878.html
Посольство России на Кипре сообщило о проработке вывозного рейса
2020-06-12T19:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
s7 airlines
кипр
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_5dcb52bcc2953affaf9ca74df3f64d38.jpg
https://ria.ru/20200608/1572655139.html
https://ria.ru/20200608/1572652904.html
1
россия
кипр
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572866878.html?chat_room_id=1572866878
Новости
ru-RU
1975
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_5dcb52bcc2953affaf9ca74df3f64d38.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_b3332b81c3b1e5d82cd54e2cc7b11ad6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_119:0:2167:2048_1200x0_80_0_0_c8c6b92efaba37663bdbf5f79f80604c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, s7 airlines, кипр, москва, в мире

Посольство России на Кипре сообщило о проработке вывозного рейса

19:43 12.06.2020
1975
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Авиакомпания "Кипрские авиалинии" планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Москвы 22 июня, посольство РФ на Кипре прорабатывает возможность возвращения россиян этим же рейсом в Москву, сообщили в дипмиссии.
"По информации посольства, "Кипрские авиалинии" планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Москвы 22 июня. Посольством прорабатывается вопрос о возвращении граждан России данным рейсом в Москву", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Отмечается, что стоимость билета составит 350 евро (детский - 280 евро).
По предварительной договоренности, авиакомпания "Кипрские авиалинии" будет засчитывать неиспользованные билеты компании "S7".
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
8 июня, 21:54Распространение нового коронавируса
Более 240 тысяч россиян вернулись на родину с начала марта
При этом посольство РФ не располагает информацией о том, жители каких регионов будут допущены к регистрации на данный рейс.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
8 июня, 20:18Распространение нового коронавируса
Захарова рассказала о ситуации с возвращением россиян на Родину
300114
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыS7 AirlinesКипрМоскваВ мире
Рекомендуем
Девушка катается на велосипеде в парке Сад будущего в Москве
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19
Глава Минздрава: жара не снижает активность коронавируса
Коронавирус COVID-19
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Абхазия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко посоветовал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске задержали двух мужчин, избивших полицейского
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Россиян призвали смело бронировать отдых в Крыму
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве
Более десяти тысяч москвичей продлили проездные билеты
Протестующие у Центра общественной безопасности округа Хеннепин, где по видеосвязи должны допросить полицейского Дерека Авена, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда
В Миннеаполисе отменили режим ЧС из-за беспорядков
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс
В Москве ограничат движение из-за подготовки к репетиции парада Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08СМИ: в Техасе за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
03:06Первые образцы из трубки "Мира" передали на исследование
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
Лента новостейМолния