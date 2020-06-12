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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200612/1572866823.html
В Москве ограничат движение из-за подготовки к репетиции парада Победы
2020-06-12T19:39
75 лет великой победы
алабино
парад победы
владимир путин
москва
общество
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алабино, парад победы, владимир путин, москва, общество

В Москве ограничат движение из-за подготовки к репетиции парада Победы

19:39 12.06.2020
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ряд ограничений вводится на дорогах Москвы до 15 июня из-за прибытия техники из Алабино для подготовки к репетиции парада Победы, сообщает пресс-служба Московского транспорта.
Полные перекрытия планируются с 12 по 14 июня с 4.00 до 7.00 на первой Магистральной улице, Северном путепроводе, на первом, втором и третьем Силикатном проездах, на Звенигородском шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), на улице Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе), по проспекту Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), на улице Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), по Карамышевскому мосту (в сторону улицы Мневники), на Крылатской улице (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), а также на улице Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).
Кроме того, с 22.00 13 июня до 2.00 14 июня по мере прохождения колонны техники будет полностью перекрыта парадная площадка Алабино, А107 Московское малое кольцо, Минское шоссе, внутренняя сторона МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе, также Рублевское шоссе, Осенняя улица, Крылатская улица и улица Нижние Мневники.
Запрет парковки и остановки будет действовать с 6.00 11 июня до 8.00 14 июня на втором Силикатном проезде в районе дома №8. Также парковаться и останавливаться нельзя будет с 00.01 13 июня до 6.00 15 июня на Крылатской улице от Осенней улицы до улицы Нижние Мневники, а также на Осенней улице от Рублевского шоссе до Крылатской улицы.
Ранее президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.
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75 лет Великой ПобедыАлабиноПарад ПобедыВладимир ПутинМоскваОбщество
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