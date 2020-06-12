В Москве ограничат движение из-за подготовки к репетиции парада Победы

Полные перекрытия планируются с 12 по 14 июня с 4.00 до 7.00 на первой Магистральной улице, Северном путепроводе, на первом, втором и третьем Силикатном проездах, на Звенигородском шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), на улице Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе), по проспекту Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), на улице Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), по Карамышевскому мосту (в сторону улицы Мневники), на Крылатской улице (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), а также на улице Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).