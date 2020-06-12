https://ria.ru/20200612/1572866732.html
Венесуэла отметила бесспорное лидерство России на международной арене
2020-06-12T19:37
2020-06-12T19:37
россия
венесуэла
в мире
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россия, венесуэла, в мире
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Венесуэла
поздравляет народ и правительство РФ с Днем России, выражает благодарность за поддержку и отмечает бесспорное лидерство на международной арене, говорится в заявлении МИД страны.
"Правительство и народ Боливарианской Республики Венесуэла передают поздравление народу и правительству Российской Федерации
по случаю Дня России, в то время когда ваше бесспорное лидерство и уважение на международном уровне крепнет. Каждый день народы мира... ценят тот смелый вклад, который Российская Федерация вносит в поддержание стабильности, мира и уважения к международному праву", - говорится в заявлении.
"Наследница славных исторических традиций, Россия является примером достоинства и последовательности в осуждении политики превосходства и гегемонии и борьбе с ними, осуждении любого механизма политического, дипломатического, экономического и военного давления, который стремится подорвать независимость и суверенитет государств", - отмечается в тексте.
Венесуэла выражает благодарность России за противостояние "преступной блокаде" и применению односторонних принудительных мер, а также помощь в борьбе с COVID-19.