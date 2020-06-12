Венесуэла отметила бесспорное лидерство России на международной арене

"Наследница славных исторических традиций, Россия является примером достоинства и последовательности в осуждении политики превосходства и гегемонии и борьбе с ними, осуждении любого механизма политического, дипломатического, экономического и военного давления, который стремится подорвать независимость и суверенитет государств", - отмечается в тексте.