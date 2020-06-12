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Иран отверг доклад ООН о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет
2020-06-12T20:08
антониу гутерреш
saudi aramco
мид ирана
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Иран отверг доклад ООН о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет

19:26 12.06.2020 (обновлено: 20:08 12.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана отвергает доклад секретариата ООН, где упоминаются иранские ракеты для атак в Саудовской Аравии.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерреша сообщило, что крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты госнефтекомпании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были "иранского происхождения".
"Иран, отвергая утверждения секретариата ООН, считает, что они сделаны под давлением американского и саудовского режимов и глубоко обеспокоен использованием секретариата в качестве инструмента для политических целей", - говорится в заявлении ведомства.
Повстанцы-хуситы
9 января, 02:25
СМИ: в ООН считают, что хуситы не нападали на НПЗ в Саудовской Аравии
Кроме того, в ведомстве назвали "интересным совпадением" публикацию доклада одновременно с представленным США проектом "опасной резолюции" по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. В Тегеране считают, что доклад секретариата был подготовлен "по заказу США" и будет использован в Совбезе против Ирана.
В конце сентября 2019 года объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
20 декабря 2019, 02:55
США призвали привлечь Иран к ответу после атак на саудовские НПЗ
2310001
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Антониу ГутеррешSaudi AramcoМИД ИранаСаудовская АравияЭр-Рияд (город)Тегеран (город)В мире
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