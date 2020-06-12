Иран отверг доклад ООН о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет

"Иран, отвергая утверждения секретариата ООН, считает, что они сделаны под давлением американского и саудовского режимов и глубоко обеспокоен использованием секретариата в качестве инструмента для политических целей", - говорится в заявлении ведомства.

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Кроме того, в ведомстве назвали "интересным совпадением" публикацию доклада одновременно с представленным США проектом "опасной резолюции" по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. В Тегеране считают, что доклад секретариата был подготовлен "по заказу США" и будет использован в Совбезе против Ирана.