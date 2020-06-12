https://ria.ru/20200612/1572866392.html
Иран отверг доклад ООН о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет
2020-06-12T19:26
2020-06-12T20:08
антониу гутерреш
saudi aramco
мид ирана
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тегеран (город)
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антониу гутерреш, saudi aramco, мид ирана, саудовская аравия, эр-рияд (город), тегеран (город), в мире
ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана
отвергает доклад секретариата ООН
, где упоминаются иранские ракеты для атак в Саудовской Аравии
.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерреша
сообщило, что крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты госнефтекомпании Saudi Aramco
и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были "иранского происхождения".
"Иран, отвергая утверждения секретариата ООН, считает, что они сделаны под давлением американского и саудовского режимов и глубоко обеспокоен использованием секретариата в качестве инструмента для политических целей", - говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, в ведомстве назвали "интересным совпадением" публикацию доклада одновременно с представленным США проектом "опасной резолюции" по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. В Тегеране считают, что доклад секретариата был подготовлен "по заказу США" и будет использован в Совбезе против Ирана.
В конце сентября 2019 года объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла
" (хуситы), контролирующие север Йемена
и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд
заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран
, но Тегеран
отверг эти обвинения.