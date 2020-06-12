Полиция Гонконга задержала не менее 35 участников протестов

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция Полиция Гонконга в пятницу вечером задержала по меньшей мере 35 участников демонстраций, посвященных первой годовщине массовых протестов против законопроекта об экстрадиции, говорится в сообщении полиции в Twitter

"По состоянию на 10 вечера полиция задержала 35 человек за такие правонарушения, как нанесение ранений, незаконное собрание, участие в несанкционированных собраниях, нарушение общественного порядка и ношение холодного оружия", - заявили в полиции.

Сегодняшние протесты в Гонконге, в частности, приурочены к годовщине первых крупных столкновений на протестах 12 июня 2019 года. После 8 вечера, как отмечает издание South China Morning Post, полиция начала проводить задержания и призывать людей расходиться, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов использовали перцовые баллончики.