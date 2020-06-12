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Полиция Гонконга задержала не менее 35 участников протестов
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гонконг, в мире

Полиция Гонконга задержала не менее 35 участников протестов

19:11 12.06.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция Гонконга в пятницу вечером задержала по меньшей мере 35 участников демонстраций, посвященных первой годовщине массовых протестов против законопроекта об экстрадиции, говорится в сообщении полиции в Twitter.
"По состоянию на 10 вечера полиция задержала 35 человек за такие правонарушения, как нанесение ранений, незаконное собрание, участие в несанкционированных собраниях, нарушение общественного порядка и ношение холодного оружия", - заявили в полиции.
Сегодняшние протесты в Гонконге, в частности, приурочены к годовщине первых крупных столкновений на протестах 12 июня 2019 года. После 8 вечера, как отмечает издание South China Morning Post, полиция начала проводить задержания и призывать людей расходиться, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов использовали перцовые баллончики.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.
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