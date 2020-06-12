https://ria.ru/20200612/1572866102.html
Полиция Гонконга задержала не менее 35 участников протестов
2020-06-12T19:11
2020-06-12T19:11
гонконг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572701920_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_9cc78087f63fbe2f7c9c0287359e77a3.jpg
https://ria.ru/20200610/1572731544.html
1
гонконг
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200612/1572866102.html?chat_room_id=1572866102
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572701920_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_9cc78087f63fbe2f7c9c0287359e77a3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572701920_0:0:2731:2048_1200x0_80_0_0_90e595cb065f58880d36f2e786162a34.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572701920_705:375:2378:2048_1200x0_80_0_0_1bb7eab3efc3459d21106f030af255b9.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
гонконг, в мире
Полиция Гонконга задержала не менее 35 участников протестов
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Полиция Гонконга
в пятницу вечером задержала по меньшей мере 35 участников демонстраций, посвященных первой годовщине массовых протестов против законопроекта об экстрадиции, говорится в сообщении полиции в Twitter
.
"По состоянию на 10 вечера полиция задержала 35 человек за такие правонарушения, как нанесение ранений, незаконное собрание, участие в несанкционированных собраниях, нарушение общественного порядка и ношение холодного оружия", - заявили в полиции.
Сегодняшние протесты в Гонконге, в частности, приурочены к годовщине первых крупных столкновений на протестах 12 июня 2019 года. После 8 вечера, как отмечает издание South China Morning Post, полиция начала проводить задержания и призывать людей расходиться, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов использовали перцовые баллончики.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.