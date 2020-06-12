Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572865961.html
В Брянске задержали двух мужчин, избивших полицейского
2020-06-12T19:04
следственный комитет россии (ск рф)
брянск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1200x0_80_0_0_7578b336e34ad952366ab5d890301b28.jpg
https://ria.ru/20200211/1564534540.html
1
брянск
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572865961.html?chat_room_id=1572865961
Новости
ru-RU
1220
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1200x0_80_0_0_7578b336e34ad952366ab5d890301b28.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1200x0_80_0_0_00aa41fcb82be5023eb5afd54efd02d9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1200x0_80_0_0_299d2ef78452c0f6ef546b94b6e9ac2c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), брянск, происшествия

В Брянске задержали двух мужчин, избивших полицейского

19:04 12.06.2020
1220
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
БРЯНСК, 12 июн – РИА Новости. Два жителя Брянска, избившие полицейского в центре города, задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
"По подозрению в совершении преступления задержаны 29-летний и 55-лений жители города Брянска. Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, по ходатайству следователей судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел днем 10 июня на проспекте Ленина в Брянске рядом с пунктом полиции. По данным следствия, двое нетрезвых мужчин избили полицейского, который потребовал проследовать в подразделение полиции для составления материалов об административном правонарушении. Мужчины нанесли сотруднику полиции множественные удары ногами и руками, в результате чего полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота и другие повреждения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья".
Статуэтка богини правосудия Фемиды
11 февраля, 11:29
В Петербурге два избивших подростка экс-полицейских получили сроки
27412171
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)БрянскПроисшествия
Рекомендуем
Протестующие у Центра общественной безопасности округа Хеннепин, где по видеосвязи должны допросить полицейского Дерека Авена, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда
В Миннеаполисе отменили режим ЧС из-за беспорядков
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19
Глава Минздрава: жара не снижает активность коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков сравнил свою работу с работой сапера
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Абхазия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве
Более десяти тысяч москвичей продлили проездные билеты
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
СК продолжит следственные действия по делу Голунова, несмотря на COVID-19
Пассажирский самолет Boeing 777
Посольство России на Кипре сообщило о проработке вывозного рейса
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Белка в Нескучном саду в Москве
Парк Горького рассказал москвичам, чем нельзя кормить белок
Нефтяные станки-качалки
Мировые цены на нефть перешли к росту
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08СМИ: в Техасе за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
03:06Первые образцы из трубки "Мира" передали на исследование
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
Лента новостейМолния