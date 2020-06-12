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В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка
2020-06-12T19:52
белоруссия
в мире
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белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка

19:52 12.06.2020
690
© РИА НовостиСитуация у здания "Белгазпромбанка"
Ситуация у здания Белгазпромбанка
© РИА Новости
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, по делу Белгазпромбанка задержаны его топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, а также руководители разного уровня и представители коммерческих структур.
"Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур - в основном бывшие сотрудники банка", - приводит слова Тертеля госагентство Белта.
Глава ведомства уточнил, что всего к настоящему времени по делу Белгазпромбанка задержаны 15 человек.
В четверг в комитете госконтроля Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял баллотирующийся в президенты республики Виктор Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы, но Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет".
Вечером в четверг гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на комитет госконтроля уточнил, что возбуждены "сразу два уголовных дела", фигурантами которого являются "бывшие и нынешние работники крупных компаний - например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче". По его данным, "речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы".
Здание Белгазпромбанка
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Экс-глава Белгазпромбанка заявил о политическом характере обысков
11300814
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БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну как не захват? Назначены новые управляющие в обход всех процедур. Это и есть захват.
12 июня, 20:16
ИИгорь
900001
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