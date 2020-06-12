В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка

МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Председатель Комитета госконтроля (КГК) Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, по делу Белгазпромбанка задержаны его топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, а также руководители разного уровня и представители коммерческих структур.

"Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур - в основном бывшие сотрудники банка", - приводит слова Тертеля госагентство Белта

Глава ведомства уточнил, что всего к настоящему времени по делу Белгазпромбанка задержаны 15 человек.

В четверг в комитете госконтроля Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял баллотирующийся в президенты республики Виктор Бабарико, проходят обыски, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы, но Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет".