Ученые опасают роста заболеваемости COVID-19 после протестов в США

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Массовые протесты, которые прошли в США с конца мая в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, породили новую реальность. Каким бы важным люди ни считали карантин по коронавирусу, есть вещи, которые, как выяснилось, для них важнее и достойны риска. При этом коронавирус никуда не делся и не делает различий между благородными целями и неоправданным риском. Опрошенные РИА Новости ученые считают, что протесты могут привести к росту заболеваемости, но говорят, что меры дистанцирования могут помочь даже в толпе.

Еще в апреле-мае, до начала "открытия" экономики и до протестов, любые массовые собрания представлялись общественному мнению неоправданными. Те, кто собирался по любому поводу, в том числе на церковную службу или на те же протесты, вызывали обсуждение и пересуды в сетях. Но видео, на котором полицейский наваливается коленом на шею афроамериканца Флойда, возмутило очень многих американцев. Города запрудили многотысячные толпы демонстрантов.

Ученые, которые до этого предупреждали, что вирус не делает различия между "хорошей" и "плохой" толпой, быстро обнаружили, что рекомендации воздержаться от протестов стали неполиткорректными. В интервью CNN специалист по инфекционным болезням из Университета Вашингтона, сформулировала новую позицию так: "Все обеспокоены риском COVID, но в нашей стране есть риск быть афроамериканцем, который порой практически перевешивает этот риск".

Проблема в том, что если ученые начнут менять свои рекомендации на основе политических приоритетов, они могут потерять доверие публики. Тем не менее, в США ученые за редчайшим исключением воздерживались от однозначных суждений. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи, хотя и признал, что толпа протестующих - "прекрасное место" для передачи вируса, в следующем же предложении сказал, что должен быть "тонкий баланс" между "оправданными причинами" для демонстраций и дополнительного риска.

Эксперт по коронавирусу Тревор Бедфорд подсчитал, что каждый день протестов может обернуться 3 тысячами дополнительных случаев заболевания, а с учетом дальнейших заражений это может привести к сотням смертей ежедневно.

По словам Макса Лау, профессора биостатистики и биоинформатики в Университете Эмори в США, массовые протесты могут привести к дополнительному росту заболеваемости коронавируса.

"В особенности они могут повысить шанс "суперраспространения", - сказал Лау РИА Новости, имея в виду отдельных носителей, которые по неизвестным пока причинам способны распространить вирус среди сотен людей. Широкую известность получил случай "пациентки номер 31" в Южной Корее, которая заразила более 1 тысячи человек.

По словам Лау, некоторые меры могут помочь даже в толпе. "Поддерживание определенной дистанции, например, отказ от объятий, может помочь", - считает он.

Грэм Медли, директор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, говорит, что о вирусе многое до сих пор многое не известно.

"Одна из вещей, в которых мы не уверены, - это то, в каких обстоятельствах в действительности проходит передача (вируса). Есть определенное предварительное понимание, что передача на открытом воздухе невысока", - сказал Медли РИА Новости.

Он напомнил, что в некоторых странах, например, в Японии, это понимание уже нашло применение в области рекомендаций - людям не рекомендуют "толпиться" именно в закрытых помещениях.

"Так что может быть, что есть очень небольшое влияние передачи на массовых собраниях на воздухе. Увидим", - добавил Медли, который консультирует британское правительство по вопросам коронавируса.

Профессор Тулейнского университета в Луизиане Мак Хайман, занимающийся математическим моделированием инфекционных заболеваний, надеется, что внимание протестующих к гигиене может оказать положительное влияние.

"В некоторых городах почти все протестующие носили маски и использовали дезинфицирующую жидкость для рук", - сказал Хайран РИА Новости. Он добавил, что многие протестующие, похоже, социально ответственны и стараются не заразить других.

"Думаю, что наибольшей проблемой будут люди, которые не воспринимают угрозу достаточно серьезно, чтобы по-прежнему быть осторожными после открытия бизнеса", - сказал Хайман.

В качестве профилактической меры он назвал тестирование на коронавирус для людей, которые посещали протесты.

"Это уже делается в Нью-Йорке и в других местах. Это хорошая рекомендация для любого, кто находился в большой толпе", - сказал Хайман.

Статистика до настоящего времени не дает четкой корреляции между протестами и новыми вспышками вируса. Заболеваемость растёт сейчас примерно в половине штатов США , но лишь некоторые из них ( Калифорния , Техас, Флорида) видели массовые протесты на протяжении последних двух недель.

В Миннесоте, эпицентре протестов, число новых случаев с конца мая снизилось. В столице Вашингтоне и прилегающих к ней штатах Виргиния Мэриленд число случаев также снижается. Спад новых случаев продолжается и в Нью-Йорке - наиболее пострадавшем от коронавируса штате, где к тому же проходили массовые протесты. Эти тенденции не исключают "отложенного" роста инфекции в последующие дни, но и в этом случае выделить влияние протестов на заболеваемость коронавирусом будет сложно.