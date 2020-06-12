https://ria.ru/20200612/1572864858.html
В Тунисе после длительного перерыва шесть человек заболели COVID-19
2020-06-12T18:14
2020-06-12T18:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
тунис (страна)
в мире
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, тунис (страна), в мире
КАИР, 12 июн - РИА Новости.
Министерство здравоохранения Туниса
объявило в пятницу о регистрации шести новых случаев инфицирования коронавирусом после восьмидневного периода отсутствия заражений.
"Получено... шесть новых положительных анализов, включая один случай заражения на территории страны и пять случаев заражения пассажиров, прибывших из-за рубежа эвакуационными рейсами и находящихся на карантине", - сообщил минздрав в Facebook.
Общее число подтвержденных случаев заражения возросло до 1093, выздоровели 995 пациентов, скончались 49. Новых случаев летального исхода в Тунисе не зафиксировано с 3 июня.
Премьер-министр страны Ильяс Фахфах заявил 20 мая, что Тунис успешно преодолел вызванный пандемией кризис, а предпринятые правительством меры при поддержке со стороны населения доказали свою эффективность. С 4 июня в стране разрешено передвижение граждан между провинциями, с 8 июня отменен комендантский час, с 12 июня постепенно возобновляются внутренние авиарейсы. Власти также заявили о намерении открыть все закрытые ранее из-за коронавируса границы страны с 27 июня.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.