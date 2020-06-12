В Тунисе после длительного перерыва шесть человек заболели COVID-19

"Получено... шесть новых положительных анализов, включая один случай заражения на территории страны и пять случаев заражения пассажиров, прибывших из-за рубежа эвакуационными рейсами и находящихся на карантине", - сообщил минздрав в Facebook.

Премьер-министр страны Ильяс Фахфах заявил 20 мая, что Тунис успешно преодолел вызванный пандемией кризис, а предпринятые правительством меры при поддержке со стороны населения доказали свою эффективность. С 4 июня в стране разрешено передвижение граждан между провинциями, с 8 июня отменен комендантский час, с 12 июня постепенно возобновляются внутренние авиарейсы. Власти также заявили о намерении открыть все закрытые ранее из-за коронавируса границы страны с 27 июня.