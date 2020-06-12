https://ria.ru/20200612/1572864749.html
Глава Минздрава: жара не снижает активность коронавируса
2020-06-12T18:09
2020-06-12T23:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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михаил мурашко
общество
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Doctor
Все эти сказки про использование против нас погодного оружия уже достали, на окраинах московской области уже несколько месяцев летают самолеты которые обычно гоняют облака при подготовке к параду, какое странное совпадение и по движениям циклонов и грозовых туч в трекерах мировых мониторингов говорит о том что вся эта погода с дождями специально держится в регионе, посмотрите на погоду в других областях, такого количества воды в московском регионе никогда небыло, все это искуственно создано.
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nop300
Лишнее подтверждение "лабораторно" -китайского происхождения вируса: природные вирусы в жару погибают.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, общество