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Глава Минздрава: жара не снижает активность коронавируса
2020-06-12T23:54
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Все эти сказки про использование против нас погодного оружия уже достали, на окраинах московской области уже несколько месяцев летают самолеты которые обычно гоняют облака при подготовке к параду, какое странное совпадение и по движениям циклонов и грозовых туч в трекерах мировых мониторингов говорит о том что вся эта погода с дождями специально держится в регионе, посмотрите на погоду в других областях, такого количества воды в московском регионе никогда небыло, все это искуственно создано.
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Лишнее подтверждение "лабораторно" -китайского происхождения вируса: природные вирусы в жару погибают.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, общество

Глава Минздрава: жара не снижает активность коронавируса

18:09 12.06.2020 (обновлено: 23:54 12.06.2020)
20972
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© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Зарубежный опыт показывает, что активность коронавируса в жару не снижается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоОбщество
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Все эти сказки про использование против нас погодного оружия уже достали, на окраинах московской области уже несколько месяцев летают самолеты которые обычно гоняют облака при подготовке к параду, какое странное совпадение и по движениям циклонов и грозовых туч в трекерах мировых мониторингов говорит о том что вся эта погода с дождями специально держится в регионе, посмотрите на погоду в других областях, такого количества воды в московском регионе никогда небыло, все это искуственно создано.
12 июня, 19:32
DDoctor
23430018
Лишнее подтверждение "лабораторно" -китайского происхождения вируса: природные вирусы в жару погибают.
12 июня, 19:51
nnop300
3210017
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