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Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
2020-06-12T18:39
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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Ефремов сейчас дома и, скокее всего там продолжает усиленно и "подбухивать" и "поднюхивать", поэтому, до колонии еще ему дожить надо...
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии

18:01 12.06.2020 (обновлено: 18:39 12.06.2020)
254207
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
По мнению Шутко, актера могут отправить в колонию-поселение либо в лагерь общего режима. В первом случае можно снимать для себя квартиру и просто "ходить на работу" в колонию, но для этого необходимо разрешение администрации. В лагере же актеру придется жить с отрядом, в бараке.
"В колонии сидят за преступления средней тяжести. Там свой режим. Подъем — завтрак — работа и так далее", — отметил подполковник.
Он считает, что Ефремов в силу возраста скорее всего не будет "пахать" или "валить лес", но отметил, что наркотики — это серьезное обстоятельство.
"Может и "десятку" получить, поехать на "строгий". Там другой расклад", — добавил офицер.
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В местах исполнения наказаний строгого режима быт организован жестче — меньше посылок, свиданий, прогулок и даже перемещений, объяснил Шутко. Однако труднее всего в колониях особого режима, в которых сидят "смертники".
По мнению подполковника, питание в местах лишения свободы неплохое.
"Это не богемный ресторан, но все необходимое для нормального поддержания здоровья и сил в рацион включено", — пояснил офицер.
Кроме того, он рассказал, что к известным людям в колониях относятся с большим вниманием — сотрудники следят, чтобы их "не обижали".
"Плюс — надзорный прокурор, который все контролирует. Он присылает проверяющих, приезжает сам — по плану и в связи с жалобами", — объяснил Шутко.
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Подполковник уверен, что сотрудники колонии будут лояльнее относиться к Ефремову, так как он знаменит, но могут возникнуть проблемы с другими осужденными.
"Если начнет себя с людьми вести неправильно, "сотоварищи" могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные. Но при ровном поведении ему ничего не грозит", — заключил Шутко.
В понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную на внедорожнике, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.
После первого допроса Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.
Иван Охлобыстин
11 июня, 16:14
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека"
40957255563164
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
Популярные комментарии
Оно не тонет.. такое везде всплывает..
12 июня, 18:17
Патриот России
115001117
Ефремов сейчас дома и, скокее всего там продолжает усиленно и "подбухивать" и "поднюхивать", поэтому, до колонии еще ему дожить надо...
12 июня, 18:52
serg1234serg
68703014
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