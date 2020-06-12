https://ria.ru/20200612/1572864496.html
Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам
2020-06-12T18:00
2020-06-12T18:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Ситуация со стабилизирующими выплатами медикам, работающим с пациентами с COVID-19, стабилизировалась, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
"Мы видим, что ситуация по выплатам и по обращениям, она стабилизировалась. И я хочу поблагодарить в том числе главных врачей, руководителей региона, что они внимательней стали относиться",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24"
.
Он отметил, что президентские стимулирующие выплаты сегодня получают более 270 тысяч человек, оказывающих помощь пациентам непосредственно в "горячих точках", "красных зонах", и работающие на специально выделенных бригадах скорой помощи.
Кроме того, 370 тысяч медиков получают доплаты за работу с пациентами из категории риска, уточнил министр.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.