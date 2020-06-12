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Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам
2020-06-12T18:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам

18:00 12.06.2020 (обновлено: 18:37 12.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ситуация со стабилизирующими выплатами медикам, работающим с пациентами с COVID-19, стабилизировалась, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы видим, что ситуация по выплатам и по обращениям, она стабилизировалась. И я хочу поблагодарить в том числе главных врачей, руководителей региона, что они внимательней стали относиться",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что президентские стимулирующие выплаты сегодня получают более 270 тысяч человек, оказывающих помощь пациентам непосредственно в "горячих точках", "красных зонах", и работающие на специально выделенных бригадах скорой помощи.
Кроме того, 370 тысяч медиков получают доплаты за работу с пациентами из категории риска, уточнил министр.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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