Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572864454.html
В Северной Македонии отменили режим чрезвычайного положения
2020-06-12T17:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
стево пендаровски
коронавирусы
северная македония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1200x0_80_0_0_26e1c2fb3c88e04146a31a7dcd6231a8.jpg
https://ria.ru/20200612/1572850125.html
северная македония
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572864454.html?chat_room_id=1572864454
Новости
ru-RU
124
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1200x0_80_0_0_26e1c2fb3c88e04146a31a7dcd6231a8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_212:0:2941:2047_1200x0_80_0_0_89f9090cc54ea4987f5d0bd966c305e5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_553:0:2600:2047_1200x0_80_0_0_45dda887437c0ae1aeb2e902a323c40c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, стево пендаровски, коронавирусы, северная македония, в мире

В Северной Македонии отменили режим чрезвычайного положения

17:58 12.06.2020
124
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что нет необходимости продлевать введенный ранее из-за коронавируса режим чрезвычайного положения, срок которого истекает на этой неделе, сообщает македонское информационное агентство МИА.
Впервые режим чрезвычайного положения был введен в Северной Македонии 18 марта. В очередной раз режим ЧП продлили в стране 30 мая, его срок истекает в субботу, 13 июня.
"Я не думаю, что есть необходимость вновь объявлять чрезвычайное положение", - заявил Пендаровски на брифинге, отметив, что соответствующего предложения не поступало от правительства.
При этом, как отметил президент Северной Македонии, введение режима ЧП не зависело от числа инфицированных или умерших от COVID-19. Кроме того, такие меры, как комендантский час или карантин, могут, по его словам, вводиться вне зависимости от того, действует ли в стране режим ЧП.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Вчера, 12:40Распространение нового коронавируса
Ученые назвали условия, способствующие распространению COVID-19
"Я знаю, что большинство граждан нашей страны не думают о выборах в такое время, когда растет число зараженных, но в период, когда коронавирус не скоро исчезнет, выборы необходимы для того, чтобы в стране был действующий, а не распущенный парламент, и законное и легитимное, а не техническое правительство", - сказал Пендаровски, касаясь отложенных парламентских выборов, которые были запланированы на 12 апреля.
Ранее министр здравоохранения Венко Филипче признал, что в стране происходит "второй сильный пик" заболеваемости COVID-19. Правительство рассматривает возможность возвращения запрета на движение граждан (комендантского часа) в отдельных муниципалитетах-очагах коронавируса.
Согласно правительственному сайту Северной Македонии, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 3,5 тысячи, от заболевания скончались 169 человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стево ПендаровскиКоронавирусыСеверная МакедонияВ мире
Рекомендуем
Статуя голландского адмирала Пита Питерсона Хайна в Роттердаме
В Нидерландах активисты повредили несколько статуй
Коронавирус COVID-19
Мурашко оценил формирование популяционного иммунитета к COVID-19
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
В Тунисе после длительного перерыва шесть человек заболели COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Сербия отправит в Армению два самолета с медицинским оборудованием
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
Пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро
Бразильские активисты вырыли сто символических могил на пляже Копакабана
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко посоветовал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Мурашко пообещал наблюдать за вакцинами от COVID-19 после их регистрации
Контейнер для биоматериала
В Юте и Орегоне приостановили возвращение к обычной жизни
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп: если бы переговоры с Россией вел Байден, США бы не стало
Вакцина от коронавируса
В Минздраве рассказали о различии типов вакцин от COVID-19
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко
Байконур
"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
Во Франции вспыхнул пожар на атомной подводной лодке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08СМИ: в Техасе за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
03:06Первые образцы из трубки "Мира" передали на исследование
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
Лента новостейМолния