В Северной Македонии отменили режим чрезвычайного положения

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент Президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что нет необходимости продлевать введенный ранее из-за коронавируса режим чрезвычайного положения, срок которого истекает на этой неделе, сообщает македонское информационное агентство МИА

Впервые режим чрезвычайного положения был введен в Северной Македонии 18 марта. В очередной раз режим ЧП продлили в стране 30 мая, его срок истекает в субботу, 13 июня.

"Я не думаю, что есть необходимость вновь объявлять чрезвычайное положение", - заявил Пендаровски на брифинге, отметив, что соответствующего предложения не поступало от правительства.

При этом, как отметил президент Северной Македонии, введение режима ЧП не зависело от числа инфицированных или умерших от COVID-19. Кроме того, такие меры, как комендантский час или карантин, могут, по его словам, вводиться вне зависимости от того, действует ли в стране режим ЧП.

"Я знаю, что большинство граждан нашей страны не думают о выборах в такое время, когда растет число зараженных, но в период, когда коронавирус не скоро исчезнет, выборы необходимы для того, чтобы в стране был действующий, а не распущенный парламент, и законное и легитимное, а не техническое правительство", - сказал Пендаровски, касаясь отложенных парламентских выборов, которые были запланированы на 12 апреля.

Ранее министр здравоохранения Венко Филипче признал, что в стране происходит "второй сильный пик" заболеваемости COVID-19. Правительство рассматривает возможность возвращения запрета на движение граждан (комендантского часа) в отдельных муниципалитетах-очагах коронавируса.

Согласно правительственному сайту Северной Македонии, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 3,5 тысячи, от заболевания скончались 169 человек.