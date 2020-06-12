"Победа" начала распродажу билетов на июль

"Победа" начинает большую распродажу билетов на июль", - говорится в сообщении. Как уточняется, билеты будут стоить от 999 рублей.

Источник в "Победе" сообщил РИА Новости, что стоимость билетов в июле будет в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года.