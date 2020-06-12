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"Победа" начала распродажу билетов на июль
2020-06-12T18:25
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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победа (авиакомпания)
здоровье - общество
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"Победа" начала распродажу билетов на июль

18:25 12.06.2020
783
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" начала распродажу билетов на июль, говорится в рассылке компании для пассажиров.
"Победа" начинает большую распродажу билетов на июль", - говорится в сообщении. Как уточняется, билеты будут стоить от 999 рублей.
Источник в "Победе" сообщил РИА Новости, что стоимость билетов в июле будет в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года.
"Победа" 31 мая возобновила полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19. В летнем расписании лоукостер планирует летать по 83 направлениям.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,2 миллиона случаев заболевания, более 413 тысяч человек скончались. В России общее число выявленных заболевших составляет 511 423 человек, всего скончались от болезни 6 715 человека, выздоровели 269,3 тысячи.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Победа (авиакомпания)Здоровье - ОбществоВОЗОбщество
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