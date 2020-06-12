Голикова поздравила волонтеров с Днем России

"Конечно, это все еще не кончилось, конечно, это невидимый враг, с которым сложно бороться, но мы, наверное, все вместе приоткрыли завесу о том, как это можно делать, о том, как вместе можно преодолевать самые страшные трудности", - сказал вице-премьер на торжественной церемонии награждения волонтеров Всероссийской акции #МыВместе памятными медалями.

Голикова напомнила, что россиянам в возрасте старше 65 лет пришлось сесть на самоизоляцию из-за коронавируса, так как они больше других подвержены заболеванию. "И вы знаете, я сегодня могу вам сказать: ваша заслуга в том, что мы не допустили потери среди этого поколения. Мы очень достойно помогли этим людям, потому что вы смогли прийти к ним в дома, принести лекарства, принести продукты, иногда - просто улыбнуться", - добавила Голикова.