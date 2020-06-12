https://ria.ru/20200612/1572864360.html
Голикова поздравила волонтеров с Днем России
2020-06-12T17:55
2020-06-12T17:55
празднование дня россии — 2020
татьяна голикова
москва
общество
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празднование дня россии — 2020, татьяна голикова, москва, общество
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
отметила заслуги волонтеров в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе по помощи людям старшего поколения, поздравляя их с Днем России.
Она поздравила волонтеров с Днем России.
"Конечно, это все еще не кончилось, конечно, это невидимый враг, с которым сложно бороться, но мы, наверное, все вместе приоткрыли завесу о том, как это можно делать, о том, как вместе можно преодолевать самые страшные трудности", - сказал вице-премьер на торжественной церемонии награждения волонтеров Всероссийской акции #МыВместе памятными медалями.
Голикова отметила, что, когда пандемия начиналась, по Москве
ездило много "скорых" и реанимобилией, а сейчас - обычные машины. "Значит, жизнь, если не возродилась совсем, то близка к возрождению, и это сделали вы", - отметила она и поблагодарила за это волонтеров.
Голикова напомнила, что россиянам в возрасте старше 65 лет пришлось сесть на самоизоляцию из-за коронавируса, так как они больше других подвержены заболеванию. "И вы знаете, я сегодня могу вам сказать: ваша заслуга в том, что мы не допустили потери среди этого поколения. Мы очень достойно помогли этим людям, потому что вы смогли прийти к ним в дома, принести лекарства, принести продукты, иногда - просто улыбнуться", - добавила Голикова.
Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", Ассоциация волонтерских центров совместно с Общероссийским народным фронтом запустили Всероссийскую акцию #МыВместе, в рамках которой по всей стране были развернуты волонтерские штабы помощи людям во время распространения новой коронавирусной инфекции.