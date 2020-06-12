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Мурашко пообещал наблюдать за вакцинами от COVID-19 после их регистрации
2020-06-12T17:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко

Мурашко пообещал наблюдать за вакцинами от COVID-19 после их регистрации

17:54 12.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Наблюдение за действием вакцин от COVID-19 будет вестись и после их регистрации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Я подчеркну, что вакцина - это лекарственный препарат. Поэтому, конечно же, мы ожидаем, что на рынке появится несколько препаратов. Ну, мы видим, в целом в мире уже сформировались группы, разработки, которые идут примерно по схожим направлениям. И, в общем-то, на разные типы вакцин делают ставку. Поэтому это очень хорошо", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
По его словам, "у них у каждой будет свой период защиты".
"Это еще предстоит оценить, какое время будет сохраняться специфический иммунитет после вакцинации. Все это в процессе наблюдения будет", - подчеркнул министр.
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"Вот для этого типа препаратов также будет установлен режим наблюдения обязательно. Мы сейчас рассматриваем, какой формат должен при этом быть. Это очень тонкий момент, который влияет на оценку в том числе безопасности и последующих возможных событий, которые могут происходить после вакцинации. Поэтому обязательно для них должен быть этап наблюдений, в том числе после того, когда они получат регистрацию", - отметил Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мурашко
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