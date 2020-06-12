Мурашко пообещал наблюдать за вакцинами от COVID-19 после их регистрации

По его словам, "у них у каждой будет свой период защиты".

"Вот для этого типа препаратов также будет установлен режим наблюдения обязательно. Мы сейчас рассматриваем, какой формат должен при этом быть. Это очень тонкий момент, который влияет на оценку в том числе безопасности и последующих возможных событий, которые могут происходить после вакцинации. Поэтому обязательно для них должен быть этап наблюдений, в том числе после того, когда они получат регистрацию", - отметил Мурашко.