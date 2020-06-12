https://ria.ru/20200612/1572864019.html
Суд разрешил принудительный привод подозреваемого в убийстве Гандзюк
2020-06-12T17:50
2020-06-12T17:50
екатерина гандзюк
киев
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екатерина гандзюк, киев, украина, в мире
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости.
Печерский районный суд Киева
разрешил принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк
.
Ранее Юрий Луценко
, занимавший должность генпрокурора Украины
до августа 2019 года, сообщал, что в организации убийства подозревают Мангера. Подозреваемый был арестован с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен (около 104 тысяч долларов), а после его внесения вышел на свободу. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с бывшим помощником экс-депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть. Позже, 25 мая, суд продлил арест на два месяца Алексею Левину.
"Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и не явился на судебное заседание", - сообщило издание "Суспільне" ("Общественное").
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.