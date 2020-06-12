Суд разрешил принудительный привод подозреваемого в убийстве Гандзюк

"Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и не явился на судебное заседание", - сообщило издание "Суспільне" ("Общественное").

Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.