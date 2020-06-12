Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко

Поэтому, по словам министра, нельзя сказать, что тот или иной препарат работает лучше или хуже.

"Назначение каждого препарата производится врачом обязательно. И выбор может быть только конкретно для каждой ситуации медицинским работником. Иначе ни в коем случае нельзя рекомендовать какой-то препарат, как панацея, при лечении коронавирусной инфекции", - уточнил Мурашко.