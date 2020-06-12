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Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко
2020-06-12T23:25
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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михаил мурашко
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Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко

17:44 12.06.2020 (обновлено: 23:25 12.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Универсального препарата от COVID-19 пока нет, разные лекарства назначаются врачом для конкретного пациента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Все препараты с разной точкой приложения. Это и препараты, в том числе влияющие на репродукцию вируса, на размножение вируса, и препараты, которые влияют на осложнения, связанные непосредственно с заболеванием", - рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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Поэтому, по словам министра, нельзя сказать, что тот или иной препарат работает лучше или хуже.
"Назначение каждого препарата производится врачом обязательно. И выбор может быть только конкретно для каждой ситуации медицинским работником. Иначе ни в коем случае нельзя рекомендовать какой-то препарат, как панацея, при лечении коронавирусной инфекции", - уточнил Мурашко.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоОбщество
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