Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Универсального препарата от COVID-19 пока нет, разные лекарства назначаются врачом для конкретного пациента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Все препараты с разной точкой приложения. Это и препараты, в том числе влияющие на репродукцию вируса, на размножение вируса, и препараты, которые влияют на осложнения, связанные непосредственно с заболеванием", - рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Поэтому, по словам министра, нельзя сказать, что тот или иной препарат работает лучше или хуже.
"Назначение каждого препарата производится врачом обязательно. И выбор может быть только конкретно для каждой ситуации медицинским работником. Иначе ни в коем случае нельзя рекомендовать какой-то препарат, как панацея, при лечении коронавирусной инфекции", - уточнил Мурашко.
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