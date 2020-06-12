https://ria.ru/20200612/1572863720.html
Грузия установила системы французских ПВО
2020-06-12T17:44
2020-06-12T17:44
леван изория
ираклий гарибашвили
франция
грузия
в мире
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леван изория, ираклий гарибашвили, франция, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 12 июн - РИА Новости.
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили
заявил, что страна завершила строительство объектов и установку систем французской противовоздушной обороны, которую приобрела в 2015 году.
"Завершились строительство объектов и установка определенных систем воздушной обороны, которые были приобретены в рамках французского проекта. Сейчас происходит внедрение системы контроля и управления, которое предварительно завершится к 2021 году", - заявил министр во время выступления в парламенте.
По словам министра, ведомство уделяет большое внимание развитию военной авиации, летательные аппараты регулярно восстанавливают и модернизируют на заводах республики.
На заводах республики существующие Соглашения между Грузией и Францией
о закупках систем ПВО были подписаны еще летом 2015 года. Прежний министр обороны Леван Изория
несколько раз посещал Францию, где проводил переговоры с коллегами по этому вопросу. В 2018 в рамках визита Изории во Францию был подписан контракт о закупке системы управления и контроля воздушной обороны.