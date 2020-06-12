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Грузия установила системы французских ПВО
2020-06-12T17:44
леван изория
ираклий гарибашвили
франция
грузия
в мире
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леван изория, ираклий гарибашвили, франция, грузия, в мире

Грузия установила системы французских ПВО

17:44 12.06.2020
2037
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Грузии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащие армии Грузии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие армии Грузии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 июн - РИА Новости. Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна завершила строительство объектов и установку систем французской противовоздушной обороны, которую приобрела в 2015 году.
"Завершились строительство объектов и установка определенных систем воздушной обороны, которые были приобретены в рамках французского проекта. Сейчас происходит внедрение системы контроля и управления, которое предварительно завершится к 2021 году", - заявил министр во время выступления в парламенте.
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3 октября 2019, 15:47
В НАТО заявили, что будут продолжать углублять сотрудничество с Грузией
По словам министра, ведомство уделяет большое внимание развитию военной авиации, летательные аппараты регулярно восстанавливают и модернизируют на заводах республики.
На заводах республики существующие Соглашения между Грузией и Францией о закупках систем ПВО были подписаны еще летом 2015 года. Прежний министр обороны Леван Изория несколько раз посещал Францию, где проводил переговоры с коллегами по этому вопросу. В 2018 в рамках визита Изории во Францию был подписан контракт о закупке системы управления и контроля воздушной обороны.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
23 января, 12:27
Турция выступила за вступление Грузии в НАТО
156213317
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