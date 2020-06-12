https://ria.ru/20200612/1572863567.html
Бразильские активисты вырыли сто символических могил на пляже Копакабана
2020-06-12T17:39
2020-06-12T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563842842_0:64:1920:1144_1200x0_80_0_0_bb1d9465726cf4d013ad4ad55b009f7c.jpg
рио-де-жанейро (город)
бразилия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200612/1572863567.html?chat_room_id=1572863567
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563842842_0:64:1920:1144_1200x0_80_0_0_bb1d9465726cf4d013ad4ad55b009f7c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563842842_213:0:1920:1280_1200x0_80_0_0_2061862519ead728cec7944e4d46fa07.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563842842_468:0:1748:1280_1200x0_80_0_0_914869324b48b9b153d1576299f8a4aa.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Активисты бразильской общественной организации Rio de Paz, выступающие против политики правительства в отношении пандемии коронавируса, вырыли 100 символических могил на всемирно известном пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро
, сообщает портал G1
.
Около 40 добровольцев утром в четверг вырыли могилы перед отелем Copacabana Palace, рядом с могилами установили кресты с бразильскими флагами и плакатами. По словам Антонио Карлоса Коста, президента Rio de Paz, могилы являются аллюзией на кладбища в стране.
Среди требований протестующих - помощь уязвимым семьям во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Кроме того участники протеста требуют у федерального правительства, правительства штатов и муниципалитетов представить четкий план по эффективной борьбе с COVID-19.
Отмечается, что не все жители Рио-де-Жанейро были согласны с проведением такой акции. Некоторые сторонники правительства Болсонару, которые проходили мимо пляжа Копакабана, отреагировали на мирную демонстрацию: небольшая группа людей собралась и начала оскорблять организаторов протеста, кто-то начал убирать кресты. Тем не менее после стычки все кресты вернули на место.
Согласно последним данным министерства здравоохранения страны, количество смертей от коронавируса в Бразилии
превысило 40 тысяч, заразились свыше 808 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.