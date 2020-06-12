Бразильские активисты вырыли сто символических могил на пляже Копакабана

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Активисты бразильской общественной организации Rio de Paz, выступающие против политики правительства в отношении пандемии коронавируса, вырыли 100 символических могил на всемирно известном пляже Копакабана в Активисты бразильской общественной организации Rio de Paz, выступающие против политики правительства в отношении пандемии коронавируса, вырыли 100 символических могил на всемирно известном пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро , сообщает портал G1

Около 40 добровольцев утром в четверг вырыли могилы перед отелем Copacabana Palace, рядом с могилами установили кресты с бразильскими флагами и плакатами. По словам Антонио Карлоса Коста, президента Rio de Paz, могилы являются аллюзией на кладбища в стране.

Среди требований протестующих - помощь уязвимым семьям во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Кроме того участники протеста требуют у федерального правительства, правительства штатов и муниципалитетов представить четкий план по эффективной борьбе с COVID-19.

Отмечается, что не все жители Рио-де-Жанейро были согласны с проведением такой акции. Некоторые сторонники правительства Болсонару, которые проходили мимо пляжа Копакабана, отреагировали на мирную демонстрацию: небольшая группа людей собралась и начала оскорблять организаторов протеста, кто-то начал убирать кресты. Тем не менее после стычки все кресты вернули на место.

Согласно последним данным министерства здравоохранения страны, количество смертей от коронавируса в Бразилии превысило 40 тысяч, заразились свыше 808 тысяч человек.