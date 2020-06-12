Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572863567.html
Бразильские активисты вырыли сто символических могил на пляже Копакабана
2020-06-12T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563842842_0:64:1920:1144_1200x0_80_0_0_bb1d9465726cf4d013ad4ad55b009f7c.jpg
рио-де-жанейро (город)
бразилия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572863567.html?chat_room_id=1572863567
Новости
ru-RU
438
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563842842_0:64:1920:1144_1200x0_80_0_0_bb1d9465726cf4d013ad4ad55b009f7c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563842842_213:0:1920:1280_1200x0_80_0_0_2061862519ead728cec7944e4d46fa07.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563842842_468:0:1748:1280_1200x0_80_0_0_914869324b48b9b153d1576299f8a4aa.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире

Бразильские активисты вырыли сто символических могил на пляже Копакабана

17:39 12.06.2020
438
© Фото : Pixabay/Pat_ScrapПляж Копакабана в Рио-де-Жанейро
Пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро
© Фото : Pixabay/Pat_Scrap
Пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Активисты бразильской общественной организации Rio de Paz, выступающие против политики правительства в отношении пандемии коронавируса, вырыли 100 символических могил на всемирно известном пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, сообщает портал G1.
Около 40 добровольцев утром в четверг вырыли могилы перед отелем Copacabana Palace, рядом с могилами установили кресты с бразильскими флагами и плакатами. По словам Антонио Карлоса Коста, президента Rio de Paz, могилы являются аллюзией на кладбища в стране.
Среди требований протестующих - помощь уязвимым семьям во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Кроме того участники протеста требуют у федерального правительства, правительства штатов и муниципалитетов представить четкий план по эффективной борьбе с COVID-19.
Отмечается, что не все жители Рио-де-Жанейро были согласны с проведением такой акции. Некоторые сторонники правительства Болсонару, которые проходили мимо пляжа Копакабана, отреагировали на мирную демонстрацию: небольшая группа людей собралась и начала оскорблять организаторов протеста, кто-то начал убирать кресты. Тем не менее после стычки все кресты вернули на место.
Согласно последним данным министерства здравоохранения страны, количество смертей от коронавируса в Бразилии превысило 40 тысяч, заразились свыше 808 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
560004
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Рио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
Рекомендуем
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Названы признаки второй волны коронавируса
Девушка купается в океане в Майами-Бич, Флорида
Лучшие фото недели: жара, велосипедист в пустыне и каноист в бассейне
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Церемония открытия 33 Московского Международного кинофестиваля
Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Ефремову
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Лукашенко рассказал, когда органы заинтересовались Белгазпромбанком
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп: если бы переговоры с Россией вел Байден, США бы не стало
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
НАТО рассказала о преимуществах Украины после получения статуса партнера
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Судимый блогер Давидыч выступил против домашнего ареста Ефремова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
Ведомствам поручено заключить контракты на российскую автотехнику
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Сотрудник лаборатории
COVID-19 угрожает всей нервной системе человека, заявили ученые
Коронавирус COVID-19
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский прокомментировал получение Украиной статуса партнера в НАТО
Сеть кофеен Starbucks
Starbucks запретила работникам носить атрибутику Black Lives Matter
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08СМИ: в Техасе за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
03:06Первые образцы из трубки "Мира" передали на исследование
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
Лента новостейМолния