Бельгия поддержала Международный уголовный суд

БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Бельгия заявила, что глубоко обеспокоена очередным демаршем США против Международного уголовного суда (МУС), подтвердив "безоговорочную поддержку" этому международному институту.
Ранее Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.
"Бельгия безоговорочно поддерживает МУС как независимый и беспристрастный институт", - говорится в заявлении главы бельгийского МИД Филиппа Гоффена.
В Брюсселе подчеркнули важность сохранения независимости МУС и его сотрудников. В этой связи глава МИД Бельгии напомнил, что США, как государство, на территории которого располагается ООН, несут особую ответственность. При этом сотрудники МУС посещают территорию США, когда участвуют в заседаниях Совета безопасности. "Бельгия свяжется со своими партнерами в самое ближайшее время для обсуждения конкретных последствий последних событий", - заявил Гоффен.
Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.
Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".
Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.