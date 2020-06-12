https://ria.ru/20200612/1572863377.html
В Бурунди суд постановил привести президента к присяге раньше срока
2020-06-12T17:33
2020-06-12T17:53
эварист ндайишимийе
пьер нкурунзиза
бурунди
в мире
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эварист ндайишимийе, пьер нкурунзиза, бурунди, в мире
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Конституционный суд Бурунди
постановил, что после кончины действующего президента страны Пьера Нкурунзизы
клятву главы государства должен раньше срока принять Эварист Ндайишимийе, победивший на выборах в мае, сообщает правительство африканской страны.
Президентские выборы состоялись в Бурунди 20 мая. По результатам голосования, победил кандидат от правящей партии Бурунди генерал Эварист Ндайишимийе, набрав 71% голосов. Избранный президент должен был вступить в должность в августе.
"Конституционный суд решил, что пост президента республики Бурунди вакантен; назначение временно исполняющего обязанности необязательно; необходимо как можно скорее приступить к принятию присяги избранного президента Эвариста Ндайишимийе", - говорится в заявлении правительства в Twitter.
Во вторник стало известно, что в возрасте 56 лет скончался действующий президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Как сообщили власти, он перенес инфаркт. Ранее Нкурунзиза отказался от участия в выборах в 2020 году, несмотря на ратификацию новой конституции, позволяющей ему избираться еще на два срока по семь лет. Нкурунзиза был президентом Бурунди с 2005 года.