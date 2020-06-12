В Бурунди суд постановил привести президента к присяге раньше срока

Во вторник стало известно, что в возрасте 56 лет скончался действующий президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Как сообщили власти, он перенес инфаркт. Ранее Нкурунзиза отказался от участия в выборах в 2020 году, несмотря на ратификацию новой конституции, позволяющей ему избираться еще на два срока по семь лет. Нкурунзиза был президентом Бурунди с 2005 года.