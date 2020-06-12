Сербия отправит в Армению два самолета с медицинским оборудованием

"В ближайшие дни специальным рейсом из Сербии в Армению прибудут два самолета, которые доставят в страну десять аппаратов искусственного дыхания, десять мониторов для контроля за состоянием здоровья пациентов, 500 тысяч хирургических и 100 тысяч респираторных масок, 25 тысяч защитных очков, 25 тысяч медицинских защитных костюмов и другие принадлежности на порядка 1 миллион долларов", - отметили в пресс-службе.