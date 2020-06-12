https://ria.ru/20200612/1572863096.html
Сербия отправит в Армению два самолета с медицинским оборудованием
2020-06-12T17:29
2020-06-12T17:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армен саркисян
александр вучич
здоровье - общество
воз
сербия
армения
в мире
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коронавирус covid-19, армен саркисян, александр вучич, здоровье - общество, воз, сербия, армения, в мире
ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Сербия
отправит в Армению
два самолета с медицинским оборудованием на 1 миллион долларов в рамках содействия в борьбе с коронавирусом, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского президента.
Отмечается, что гуманитарная помощь будет оказана после телефонной беседы президентов Армении и Сербии Армена Саркисяна
и Александра Вучича
.
"В ближайшие дни специальным рейсом из Сербии в Армению прибудут два самолета, которые доставят в страну десять аппаратов искусственного дыхания, десять мониторов для контроля за состоянием здоровья пациентов, 500 тысяч хирургических и 100 тысяч респираторных масок, 25 тысяч защитных очков, 25 тысяч медицинских защитных костюмов и другие принадлежности на порядка 1 миллион долларов", - отметили в пресс-службе.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на пятницу, выявлен 15281 случай заражения, 5639 уже вылечились, 258 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.