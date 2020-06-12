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Число случаев заражения коронавирусом в Молдавии превысило 11 тысяч
2020-06-12T17:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
молдавия
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коронавирус covid-19, молдавия, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Молдавии превысило 11 тысяч

17:25 12.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 366, до 11 093, всего умерли 385 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 10 321 зарегистрированном случае коронавируса, 375 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 366 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11 093. Всего 6229 человек были вылечены, а 385 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МолдавияВ мире
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