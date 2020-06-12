Число случаев заражения коронавирусом в Молдавии превысило 11 тысяч

КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 366, до 11 093, всего умерли 385 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 10 321 зарегистрированном случае коронавируса, 375 из которых стали летальными.

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 366 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11 093. Всего 6229 человек были вылечены, а 385 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.