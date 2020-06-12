В Нидерландах активисты повредили несколько статуй

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группа активистов, выступающих против "прославления голландского колониального режима", разрисовала красной краской несколько статуй и стены центра современного искусства Витте-де-Вит в Группа активистов, выступающих против "прославления голландского колониального режима", разрисовала красной краской несколько статуй и стены центра современного искусства Витте-де-Вит в Роттердаме Нидерландах , сообщает издание NL Times

Активисты облили красной краской и расписали надписями "убийца" и "вор" постамент статуи голландского адмирала Вест-Индской Компании и участника 80-летней войны в Нидерландах Пита Питерсона Хайна. По словам активистов, Хайн был ключевой фигурой в торговле и перевозке рабов из Африки через Атлантический океан.

"Убийца и вор, который крал у обществ по всему миру. Хайну не место на постаменте, потому что Хайн никогда не был героем", - цитирует издание заявление группы, опубликованное на их странице в Instagram

Активисты также оставили с помощью красной краски отпечатки рук на стенах арт-центра Витте-де-Вита, названного в честь голландского вице-адмирала. Группа назвала его "колониальным террористом, который в 17 веке потворствовал власти и жадности Нидерландов, подвергая других террору и способствуя началу трансатлантической торговли рабами". Согласно активистам, прославление де Вита "иллюстрирует культуру колониальной "амнезии".

Еще одной статуей, которую испортили вандалы, стал памятник нидерландскому анти-исламскому политическому деятелю 20 века Пиму Фортейну. Активисты написали на статуе "Не воздавайте честь расизму". По словам активистов, политик, застреленный в 2002 году, был "первым явным воплощением гей-национализма в Нидерландах", который использовал тему прав ЛГБТ-сообщества, чтобы оправдать исламофобию.