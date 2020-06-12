https://ria.ru/20200612/1572862735.html
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
2020-06-12T17:20
2020-06-12T17:20
михаил развожаев
единая россия
севастополь
политика
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михаил развожаев, единая россия, севастополь, политика
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
"Единая Россия
" в Севастополе
выдвинула врио губернатора города Михаила Развожаева
на губернаторские выборы, сообщает в пятницу пресс-служба партии.
"Решение о выдвижении Михаила Развожаева на выборы губернатора принято на Х конференции регионального отделения партии. За врио главы региона проголосовало абсолютное большинство делегатов", - говорится в сообщении.
Развожаев отметил, что ключевой вопрос его предвыборной программы - социальный, в частности, решение жилищного вопроса. Также он рассказал, что в скором времени снова начнется строительство очистных сооружений.
"Нужно организовать работу так, чтобы мы могли своевременно приобретать у застройщиков требуемые квартиры. Мы будем подходить к вопросу развития города комплексно и при застройке учитывать всю необходимую инфраструктуру", - цитирует пресс-служба слова Развожаева.
Кроме того, Развожаев планирует изменить подход в работе с собственностью города, в том числе, портом. По его словам, необходимо дать этим активам новую жизнь, чтобы они работали на экономику Севастополя и усовершенствовать систему госуправления.