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Опубликованы кадры испытаний атомной подлодки "Князь Владимир"
2020-06-12T18:05
белое море
князь владимир
подводные лодки проекта 955 "борей"
безопасность
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видео, белое море, князь владимир, подводные лодки проекта 955 "борей", безопасность

Опубликованы кадры испытаний атомной подлодки "Князь Владимир"

17:15 12.06.2020 (обновлено: 18:05 12.06.2020)
5815
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний атомной подводной лодки "Князь Владимир" перед приемом в состав флота.
На видео можно увидеть, как крейсер выглядит изнутри. Также показаны фрагменты пуска баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря.
"Князь Владимир" находился в Белом море с 12 мая. Контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем и в подводном положении. Основную же часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, подлодка прошла в конце прошлого года.
"Князь Владимир" — головная подлодка усовершенствованного проекта 955А ("Борей-А"). От крейсеров проекта 955 она отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления. Корабль вооружен комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным минно-торпедным оружием.
761508131
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Белое мореКнязь ВладимирПодводные лодки проекта 955 "Борей"Безопасность
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