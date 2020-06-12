Опубликованы кадры испытаний атомной подлодки "Князь Владимир"

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний атомной подводной лодки "Князь Владимир" перед приемом в состав флота.
На видео можно увидеть, как крейсер выглядит изнутри. Также показаны фрагменты пуска баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря.
"Князь Владимир" находился в Белом море с 12 мая. Контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем и в подводном положении. Основную же часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, подлодка прошла в конце прошлого года.
"Князь Владимир" — головная подлодка усовершенствованного проекта 955А ("Борей-А"). От крейсеров проекта 955 она отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления. Корабль вооружен комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным минно-торпедным оружием.