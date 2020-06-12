Опубликованы кадры испытаний атомной подлодки "Князь Владимир"

"Князь Владимир" находился в Белом море с 12 мая. Контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем и в подводном положении. Основную же часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, подлодка прошла в конце прошлого года.