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Филиал геронтопсихиатрического центра под Пермью закрыли на карантин
2020-06-12T17:13
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Филиал геронтопсихиатрического центра под Пермью закрыли на карантин

17:13 12.06.2020
1999
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ПЕРМЬ, 12 июн - РИА Новости. Филиал пермского геронтопсихиатрического центра закрыли на карантин после выявления коронавирусной инфекции у пациента, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"По предписанию Роспотребнадзора на прием и выписку закрыт филиал "Пермский геронтопсихиатрический центр" в селе Перемское, после того как у одного из пациентов, ранее доставленного в Пермь с пневмонией, был выявлен COVID-19. В учреждении осуществляются необходимые противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
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Также уточняется, что специалисты Роспотребнадзора установили всех, с кем контактировал заболевший. Речь идет о 14 медиках и 70 пациентах. У них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2506 человек, выздоровели 1466 пациентов, 76 скончались, на домашнем карантине остаются около трёх тысяч пермяков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПермьПермский крайПроисшествия
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