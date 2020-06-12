Филиал геронтопсихиатрического центра под Пермью закрыли на карантин

ПЕРМЬ, 12 июн - РИА Новости. Филиал пермского геронтопсихиатрического центра закрыли на карантин после выявления коронавирусной инфекции у пациента, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"По предписанию Роспотребнадзора на прием и выписку закрыт филиал "Пермский геронтопсихиатрический центр" в селе Перемское, после того как у одного из пациентов, ранее доставленного в Пермь с пневмонией, был выявлен COVID-19. В учреждении осуществляются необходимые противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что специалисты Роспотребнадзора установили всех, с кем контактировал заболевший. Речь идет о 14 медиках и 70 пациентах. У них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2506 человек, выздоровели 1466 пациентов, 76 скончались, на домашнем карантине остаются около трёх тысяч пермяков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.