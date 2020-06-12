https://ria.ru/20200612/1572862245.html
YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов
2020-06-12T17:08
2020-06-12T17:08
youtube
сша
в мире
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https://ria.ru/20200612/1572838157.html
Владислав Леончук
А давайте создадим фонд содействия и продвижения белых баскетболистов и легкоатлетов в США! Разделение по цвету кожи, а не по таланту и способностям уже есть расизм... :-/
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Арина Жанжора
Выделение любой из расс - это и есть проявление рассизма. Ютуб решил продвигать негроидов и совсем забыл что на земле есть ещё 5 расс!
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сша
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2020
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ru-RU
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youtube, сша, в мире
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Принадлежащий американской Google видеохостинг YouTube
объявил о создании фонда, направленного на поддержку темнокожих авторов на платформе, и выделил на него 100 миллионов долларов, сообщается в блоге компании.
"Сегодня мы объявляем о долгосрочном фонде на 100 миллионов долларов, предназначенном для того, чтобы усилить и развить голоса чернокожих авторов и творческих личностей и расширить распространение их материалов", - говорится в сообщении.
Первым проектом, который профинансирует фонд, станет благотворительное мероприятие "Bear Witness, Take Action" 13 июня, в рамках которого пройдут различные дискуссии с участием активистов, известных личностей и авторов платформы, а также музыкальные выступления. Все пожертвования будут направлены некоммерческой организации Equal Justice Initiative. Кроме того, весь июнь на своем официальном канале YouTube будет транслировать образовательные видео, "исторический контент", освещать протесты и уделять особое внимание проблемам расового неравенства.
Ранее с подобными инициативами выступили другие компании, работающие в сфере информационных технологий. В частности, корпорация Apple запустила программу, которая будет заниматься продвижением идей расового равенства и расширением возможностей для людей с цветом кожи, отличным от белого, в образовании и экономике, и выделила на нее 100 миллионов долларов.
YouTube — видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.