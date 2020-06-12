YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Принадлежащий американской Google видеохостинг Принадлежащий американской Google видеохостинг YouTube объявил о создании фонда, направленного на поддержку темнокожих авторов на платформе, и выделил на него 100 миллионов долларов, сообщается в блоге компании.

"Сегодня мы объявляем о долгосрочном фонде на 100 миллионов долларов, предназначенном для того, чтобы усилить и развить голоса чернокожих авторов и творческих личностей и расширить распространение их материалов", - говорится в сообщении.

Первым проектом, который профинансирует фонд, станет благотворительное мероприятие "Bear Witness, Take Action" 13 июня, в рамках которого пройдут различные дискуссии с участием активистов, известных личностей и авторов платформы, а также музыкальные выступления. Все пожертвования будут направлены некоммерческой организации Equal Justice Initiative. Кроме того, весь июнь на своем официальном канале YouTube будет транслировать образовательные видео, "исторический контент", освещать протесты и уделять особое внимание проблемам расового неравенства.

Ранее с подобными инициативами выступили другие компании, работающие в сфере информационных технологий. В частности, корпорация Apple запустила программу, которая будет заниматься продвижением идей расового равенства и расширением возможностей для людей с цветом кожи, отличным от белого, в образовании и экономике, и выделила на нее 100 миллионов долларов.