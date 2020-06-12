В Луганске в честь Дня России прошел автопробег

Сообщается, что участники автопробега украсили машины триколорами, флагами ЛНР и РФ. Стартовала колонна с одной из площадей в центре города и проехала более 40 километров по Луганску.

Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.