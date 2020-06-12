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В Луганске в честь Дня России прошел автопробег
2020-06-12T17:08
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празднование дня россии — 2020, ситуация в днр и лнр, новости - религия и мировоззрение, луганская народная республика, день россии, луганск, общество

В Луганске в честь Дня России прошел автопробег

17:08 12.06.2020
436
© Фото : ОД "Мир Луганщине"Автопробег к Дню России в Луганске
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Более ста автомобилей приняли участие в автопробеге к Дню России в Луганске, заявили журналистам в пресс-службе общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".
День России отмечается 12 июня.
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"В Луганске 12 июня состоялся автопробег, посвященный Дню России. В мероприятии приняли участие депутаты народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики от общественного движения "Мир Луганщине", активисты движения и жители города. Всего в колонне проехали более 100 машин", - сообщили в пресс-службе движения.
Сообщается, что участники автопробега украсили машины триколорами, флагами ЛНР и РФ. Стартовала колонна с одной из площадей в центре города и проехала более 40 километров по Луганску.
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День России отмечают в Южной Осетии как государственный праздник
"Сегодня День России и ответственности за настоящее и будущее страны. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия людей на всеобщее объединение Российской Федерации. По всей России отмечают этот праздник. Так как большинство из нас являются гражданами Российской Федерации, было принято решение присоединиться к этому празднику. С Днем России!" – поздравил участников автопробега депутат народного совета ЛНР Денис Колесников.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.
Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.
© Фото : ОД "Мир Луганщине"Автопробег к Дню России в Луганске
Автопробег к Дню России в Луганске
1 из 6
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
© Фото : ОД "Мир Луганщине"Автопробег к Дню России в Луганске
Автопробег к Дню России в Луганске
2 из 6
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
© Фото : ОД "Мир Луганщине"Автопробег к Дню России в Луганске
Автопробег к Дню России в Луганске
3 из 6
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
© Фото : ОД "Мир Луганщине"Автопробег к Дню России в Луганске
Автопробег к Дню России в Луганске
4 из 6
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
© Фото : ОД "Мир Луганщине"Автопробег к Дню России в Луганске
Автопробег к Дню России в Луганске
5 из 6
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
© Фото : ОД "Мир Луганщине"Автопробег к Дню России в Луганске
Автопробег к Дню России в Луганске
6 из 6
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
1 из 6
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
2 из 6
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
3 из 6
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
4 из 6
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
5 из 6
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
6 из 6
Автопробег к Дню России в Луганске
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
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