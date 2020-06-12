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МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу
2020-06-12T17:38
россия
мид чехии
чехия
в мире
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https://ria.ru/20200526/1572024976.html
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Забрать у них памятник и поставить напротив ворот посольства Чехии в Москве. Здесь они его никак не демонтируют, пусть наслаждаются.
68
Давайте сразу перейдём к обсуждению судьбы Чехии.
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60
россия, мид чехии, чехия, в мире

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

17:04 12.06.2020 (обновлено: 17:38 12.06.2020)
6950
© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
Памятник маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Чехии согласилось обсудить с Россией ситуацию вокруг памятника маршалу Коневу в Праге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу чешского МИД.
В Праге сообщили, что статуя сейчас находится в хранилище, но позднее ее выставят в музее XX века.
Дипломаты заявили, что в Чехии следят и ухаживают за российскими военными захоронениями и памятниками россиянам. По их мнению, Москва уделяет чехословацким военным мемориалам недостаточно внимания.
Место, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
26 мая, 18:38
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг сноса памятника Коневу в Праге

Демонтаж памятника маршалу Коневу

Власти района Прага-6 в начале апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. Монумент установили в мае 1980-го на средства жителей чешской столицы — в благодарность за то, что полководец сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал снос памятника действиями "возмутительными и циничными". Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. Президент Чехии Милош Земан заявил, что демонтаж монумента — это глупость, которую совершили незначительные чешские политики.
В середине мая Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Сергея Шойгу передать России демонтированный памятник Коневу, объяснив это тем, что статуя принадлежит муниципалитету Прага-6, а не оборонному ведомству республики.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
5 июня, 22:21
МИД отреагировал на высылку Чехией сотрудников российского посольства
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Обсудить 27
РоссияМИД ЧехииЧехияВ мире
Популярные комментарии
Забрать у них памятник и поставить напротив ворот посольства Чехии в Москве. Здесь они его никак не демонтируют, пусть наслаждаются.
12 июня, 17:24
АНДРЕЙ КОННИН
6800000
Давайте сразу перейдём к обсуждению судьбы Чехии.
12 июня, 18:26
АРАндрей Русский
1490001
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