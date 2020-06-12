МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

В Праге сообщили, что статуя сейчас находится в хранилище, но позднее ее выставят в музее XX века.

Демонтаж памятника маршалу Коневу

Власти района Прага-6 в начале апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. Монумент установили в мае 1980-го на средства жителей чешской столицы — в благодарность за то, что полководец сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.