https://ria.ru/20200612/1572861795.html
МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу
2020-06-12T17:04
2020-06-12T17:38
россия
мид чехии
чехия
в мире
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АНДРЕЙ КОННИН
Забрать у них памятник и поставить напротив ворот посольства Чехии в Москве. Здесь они его никак не демонтируют, пусть наслаждаются.
68
Андрей Русский
Давайте сразу перейдём к обсуждению судьбы Чехии.
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россия, мид чехии, чехия, в мире
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Чехии
согласилось обсудить с Россией ситуацию вокруг памятника маршалу Коневу в Праге
. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на пресс-службу чешского МИД.
В Праге сообщили, что статуя сейчас находится в хранилище, но позднее ее выставят в музее XX века.
Дипломаты заявили, что в Чехии
следят и ухаживают за российскими военными захоронениями и памятниками россиянам. По их мнению, Москва
уделяет чехословацким военным мемориалам недостаточно внимания.
Демонтаж памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 в начале апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. Монумент установили в мае 1980-го на средства жителей чешской столицы — в благодарность за то, что полководец сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.
Глава МИД России Сергей Лавров
назвал снос памятника действиями "возмутительными и циничными". Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. Президент Чехии Милош Земан
заявил, что демонтаж монумента — это глупость, которую совершили незначительные чешские политики.
В середине мая Минобороны Чехии
ответило отказом на просьбу Сергея Шойгу передать России демонтированный памятник Коневу, объяснив это тем, что статуя принадлежит муниципалитету Прага-6, а не оборонному ведомству республики.