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В Еврокомиссии призвали Евросоюз быть готовым к возврату карантинных мер
2020-06-12T17:13
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коронавирус covid-19
стелла кириакидес
коронавирусы
евросоюз
лихтенштейн
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коронавирус covid-19, стелла кириакидес, коронавирусы, евросоюз, лихтенштейн, в мире

В Еврокомиссии призвали Евросоюз быть готовым к возврату карантинных мер

17:06 12.06.2020 (обновлено: 17:13 12.06.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛюди в парке дель Ретиро в Мадриде
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Мария Князева. Число заражений новым коронавирусом в Евросоюзе продолжает падать, однако необходимо оставаться бдительными, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес на пресс-конференции.
"Число заражений COVID-19 в Евросоюзе продолжает сокращаться. Последние оценки Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) показывали нам, что на 9 июня 14-дневная заболеваемость в целом по ЕС (с учетом Великобритании и Европейской экономической зоны, куда помимо ЕС входят Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – ред.) сократилась на 80% по сравнению с пиком, который был 9 апреля" - сказала она.
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Однако ясно, что пандемия еще не завершилась, добавила еврокомиссар.
"Поэтому необходимо продолжать быть бдительными и готовыми откатить назад ослабление (карантинных) мер в случае необходимости", - сказала она.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стелла КириакидесКоронавирусыЕвросоюзЛихтенштейнВ мире
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