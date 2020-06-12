В Армении открылся центр русского языка и литературы

"Центр русского языка и литературы открылся в Ширакской областной библиотеке в национальный праздник - День России. Из-за пандемии коронавируса церемония открытия прошла скромно, в ней приняли участие директора Ширакской областной библиотеки Геворг Амирян и РЦНК в Гюмри Арутюн Амбарцумян", - отметила Дрмоян.

Руководитель РЦНК в Гюмри заявил, что со дня открытия в городе центра сложилось тесное и эффективное сотрудничество с Ширакской областной библиотекой. По его словам, жители Ширакской области, интересующиеся русской культурой и литературой, получат возможность ознакомиться с книжным фондом, которым располагает библиотека.