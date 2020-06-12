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В Армении открылся центр русского языка и литературы
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В Армении открылся центр русского языка и литературы

17:01 12.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Центр русского языка и литературы открылся в пятницу, в День России, в библиотеке Ширакской области Армении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского центра науки и культуры в Гюмри Асмик Дрмоян.
"Центр русского языка и литературы открылся в Ширакской областной библиотеке в национальный праздник - День России. Из-за пандемии коронавируса церемония открытия прошла скромно, в ней приняли участие директора Ширакской областной библиотеки Геворг Амирян и РЦНК в Гюмри Арутюн Амбарцумян", - отметила Дрмоян.
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По словам Амиряна, коллекции книг библиотеки регулярно пополняются новыми изданными на русском языке экземплярами классической, научной, информационной, научно-популярной, педагогической и красочной детской иллюстрированной литературы. "Открытие Центра в библиотеке еще более укрепит не только многовековую дружбу, но и исторические и культурные связи между армянским и русским народами", - цитирует пресс-секретарь слова директора. Он отметил, что более 300 изданий подарил библиотеке Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, добавив, что литература будет доступна для всех желающих.
Руководитель РЦНК в Гюмри заявил, что со дня открытия в городе центра сложилось тесное и эффективное сотрудничество с Ширакской областной библиотекой. По его словам, жители Ширакской области, интересующиеся русской культурой и литературой, получат возможность ознакомиться с книжным фондом, которым располагает библиотека.
Пресс-секретарь РЦНК сообщила, что фонд библиотеки включает книги на 11 языках, однако Центр русской литературы и культуры является первым иностранным центром при библиотеке.
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