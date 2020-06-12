https://ria.ru/20200612/1572861597.html
В Армении открылся центр русского языка и литературы
2020-06-12T17:01
2020-06-12T17:01
празднование дня россии — 2020
рцнк
день россии
гюмри
армения
в мире
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празднование дня россии — 2020, рцнк, день россии, гюмри, армения, в мире
ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости.
Центр русского языка и литературы открылся в пятницу, в День России
, в библиотеке Ширакской области Армении
, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского центра науки и культуры в Гюмри
Асмик Дрмоян.
"Центр русского языка и литературы открылся в Ширакской областной библиотеке в национальный праздник - День России. Из-за пандемии коронавируса церемония открытия прошла скромно, в ней приняли участие директора Ширакской областной библиотеки Геворг Амирян и РЦНК в Гюмри Арутюн Амбарцумян", - отметила Дрмоян.
По словам Амиряна, коллекции книг библиотеки регулярно пополняются новыми изданными на русском языке экземплярами классической, научной, информационной, научно-популярной, педагогической и красочной детской иллюстрированной литературы. "Открытие Центра в библиотеке еще более укрепит не только многовековую дружбу, но и исторические и культурные связи между армянским и русским народами", - цитирует пресс-секретарь слова директора. Он отметил, что более 300 изданий подарил библиотеке Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
, добавив, что литература будет доступна для всех желающих.
Руководитель РЦНК в Гюмри заявил, что со дня открытия в городе центра сложилось тесное и эффективное сотрудничество с Ширакской областной библиотекой. По его словам, жители Ширакской области, интересующиеся русской культурой и литературой, получат возможность ознакомиться с книжным фондом, которым располагает библиотека.
Пресс-секретарь РЦНК
сообщила, что фонд библиотеки включает книги на 11 языках, однако Центр русской литературы и культуры является первым иностранным центром при библиотеке.