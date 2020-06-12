https://ria.ru/20200612/1572861425.html
В Омске без газа остались 70 тысяч жителей из-за удара молнии
2020-06-12T16:57
2020-06-12T16:57
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
происшествия
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, происшествия
ОМСК, 12 июн - РИА Новости.
Молния ударила в газопровод в Омске
, начался пожар, без газа остались 70 тысяч жителей левобережной части города, на месте работают аварийные службы, сообщил в пятницу ситуационно-аналитический центр Минэнерго
.
"12 июня в 10:00 (мск) в Кировском районе Омска на пересечении улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная при грозе произошло возгорание на распределительном стальном газопроводе высокого давления... Газопровод принадлежит и обслуживается АО "Омскгоргаз". Предварительная причина: удар молнии в задвижку газопровода... Без газоснабжения осталась часть потребителей города (около 70 000 абонентов)", - отмечается в сводке центра.
Поврежденный участок газопровода перекрыли. По информации пресс-центра мэрии Омска, чтобы предотвратить загазованность места происшествия, газ перекрыли, но остатки природного газа, попавшего в атмосферу, оставили выгорать.
"В настоящее время, на 15:00 (мск), процесс выжигания остатков природного газа продолжается. На месте выжигания организовано дежурство экипажей "Омскгоргаза" и МЧС
", - сообщили в мэрии.
После того как остатки природного газа выгорят, специалисты приступят к восстановительным работам и запуску газа потребителям. Согласно сайту мэрии Омска, на левом берегу города, в Кировском округе, проживает 251 тысяча жителей.