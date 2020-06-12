В Омске без газа остались 70 тысяч жителей из-за удара молнии

"12 июня в 10:00 (мск) в Кировском районе Омска на пересечении улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная при грозе произошло возгорание на распределительном стальном газопроводе высокого давления... Газопровод принадлежит и обслуживается АО "Омскгоргаз". Предварительная причина: удар молнии в задвижку газопровода... Без газоснабжения осталась часть потребителей города (около 70 000 абонентов)", - отмечается в сводке центра.