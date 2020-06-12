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Руководство Катара поздравило Путина и Мишустина с Днем России
2020-06-12T16:52
празднование дня россии — 2020
тамим бен хамад аль тани
день россии
рсфср
михаил мишустин
владимир путин
катар
в мире
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Руководство Катара поздравило Путина и Мишустина с Днем России

16:52 12.06.2020
140
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России, сообщило в пятницу Катарское госагентство новостей.
Аналогичные поздравления адресовал российскому лидеру и заместитель эмира Абдалла бен Хамад Аль Тани.
Аслан Бжания
Вчера, 15:23
Глава Абхазии Бжания поздравил Путина с Днем России
В свою очередь премьер-министр и министр внутренних дел Катара Халед бен Халифа Аль Тани направил поздравление с Днем России главе правительства РФ Михаилу Мишустину.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.
Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником.
Королева Великобритании Елизавета II
Вчера, 10:22
Елизавета II поздравила россиян с Днем России
1300001
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Празднование Дня России — 2020Тамим бен Хамад Аль ТаниДень РоссииРСФСРМихаил МишустинВладимир ПутинКатарВ мире
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