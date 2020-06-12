Руководство Катара поздравило Путина и Мишустина с Днем России

ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России, сообщило в пятницу Катарское госагентство новостей.
Аналогичные поздравления адресовал российскому лидеру и заместитель эмира Абдалла бен Хамад Аль Тани.
В свою очередь премьер-министр и министр внутренних дел Катара Халед бен Халифа Аль Тани направил поздравление с Днем России главе правительства РФ Михаилу Мишустину.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.
Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником.
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