В Алтайском крае еще 66 человек заболели COVID-19

БАРНАУЛ, 12 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена еще у 66 человек в Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена еще у 66 человек в Алтайском крае , общее число заболевших в регионе выросло до 2659, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

"За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 66 заболевших коронавирусом… На 12 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2659 человек, в том числе 279 детей до 17 лет включительно", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировано 2 смертельных случая, один отнесен к "иным причинам", второй - от COVID-19.

"За весь период скончались – 37 взрослых, в том числе 20 случаев от COVID-19, 15 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе", - уточнили в оперштабе.

Среди 66 заболевших за последние сутки 26 человек - жители Барнаула

"Тяжелобольных – 37, на аппарате ИВЛ – 16. Всего выздоровело – 1327 (1166 взрослых и 161 ребенок). За прошедшие сутки выздоровело 88 человек (взрослые – 78, дети – 10)", - говорится в сообщении.

На 12 июня 768 человек находятся под меднаблюдением и на самоизоляции. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30 024 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 140 896 человек.