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Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19
2020-06-12T18:44
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коронавирус в россии
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19

16:43 12.06.2020 (обновлено: 18:44 12.06.2020)
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Медики в полевом госпитале
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Медики в полевом госпитале. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Главный российский инфекционист, профессор Елена Малинникова считает, что риски, связанные с распространением коронавируса, в России сохраняются, хотя опасность эпидемии начала сходить на нет.
По ее словам, когда власти принимали решение об отмене введенных ранее ограничительных мер, они ориентировались на ежедневный прирост заболевших коронавирусной инфекцией и стабилизацию этого показателя, а также на данные по все большему числу россиян с антителами. Кроме того, учитывались готовность к профилактическим мероприятиям на предприятиях и в сфере обслуживания и опасность связанных с самоизоляцией негативных проявлений, таких как обострение хронических заболеваний и гиподинамия.
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Тем не менее врач подчеркнула, что до появления вакцины и начала ее массового применения нам "предстоит жить с циркулирующим COVID-19 в популяции".

"Говорить о полной победе над этой инфекцией еще рано. Заболевание, хоть и в меньшей степени, но еще регистрируется в регионах. Очень важно продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты в период снятия ограничений. Именно сейчас нас ожидает проверка на зрелость. От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, поселка и вашей семьи", — заявила Малинникова.

Медик напомнила, что необходимо продолжать соблюдать меры профилактики: тщательно и регулярно мыть руки, носить маску и перчатки в общественных местах, где есть риск заразиться, избегать участия в массовых мероприятиях и не забывать о важности социального дистанцирования.
По последним данным, в России число заболевших СOVID-19 за весь период составило 511 423. Из них более 269 тысяч выздоровели, 6715 человек умерли. Всего в мире, коронавирусом заразились как минимум 7,4 миллиона человек, свыше 418 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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