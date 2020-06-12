Героизм врачей и военных достоин восхищения, уверен Песков

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Самоотверженная работа врачей в условиях эпидемии коронавируса, борьба российских военных против террористов в Сирии являются проявлениями героизма, работа этих людей достойна восхищения, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На самом деле герои среди нас, и героями становятся - они и есть - абсолютно обычные люди. Нельзя героя подготовить, можно просто воспитать нормального человека - доброго, порядочного, смелого, образованного, мужественного. Именно такие люди становятся героями", - заявил Песков в рамках проекта "Юнармии" "Я люблю Россию!", трансляция которого велась в социальной сети "ВКонтакте".
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Одна из участниц спросила пресс-секретаря президента РФ, какая героическая история мирного времени произвела на него наибольшее впечатление.
"Я не знаю из мирного времени, кто больше. Но меня, наверное, больше всего поразили наши военные. Хотя мы же все с вами живем в мирное время. Но там, к сожалению, не мирное - в Сирии, все-таки это война. Но как героически с террористами в Сирии боролись и продолжают бороться наши военные - это достойно восхищения", - сказал в ответ Песков.
Он особо отметил и героизм врачей, борющихся с эпидемией COVID-19.
"И, конечно, пример последних месяцев, недель - это наши врачи. Согласитесь, что мы никогда слово "герой" с врачами не ассоциировали. Сейчас мы видим, что есть врачи, которые погибают в этих самых красных зонах, когда они работают с теми людьми, кто заболел коронавирусом; врачи не ездят домой месяцами в эти дни, месяцы они живут в гостиницах, общежитиях, с тем чтобы просто не подвергать опасности своих родных и близких. Я просто лежал в больнице и сам это видел: они в этих невероятных костюмах в жару, истекая потом, в очках, когда мало что видно, работают по 10-12 часов, по 8 часов. Это все и есть героизм", - подчеркнул Песков.
Это поражает и вызывает чувство гордости за этих людей, добавил он.
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