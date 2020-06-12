Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572860766.html
Героизм врачей и военных достоин восхищения, уверен Песков
2020-06-12T16:41
празднование дня россии — 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юнармия
день россии
дмитрий песков
сирия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154832/12/1548321202_0:0:3251:1829_1200x0_80_0_0_9593abf354fef8787b796841d37b9be7.jpg
https://ria.ru/20200612/1572858422.html
https://ria.ru/20200612/1572858575.html
сирия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572860766.html?chat_room_id=1572860766
Новости
ru-RU
124
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/154832/12/1548321202_0:0:3251:1829_1200x0_80_0_0_9593abf354fef8787b796841d37b9be7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154832/12/1548321202_462:0:3191:2047_1200x0_80_0_0_abe8d68ae5d4399864cde705b7fb884f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154832/12/1548321202_803:0:2850:2047_1200x0_80_0_0_6526b934a06bddbd853de35adac8e8ae.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
празднование дня россии — 2020, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юнармия, день россии, дмитрий песков, сирия, общество

Героизм врачей и военных достоин восхищения, уверен Песков

16:41 12.06.2020
124
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Самоотверженная работа врачей в условиях эпидемии коронавируса, борьба российских военных против террористов в Сирии являются проявлениями героизма, работа этих людей достойна восхищения, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На самом деле герои среди нас, и героями становятся - они и есть - абсолютно обычные люди. Нельзя героя подготовить, можно просто воспитать нормального человека - доброго, порядочного, смелого, образованного, мужественного. Именно такие люди становятся героями", - заявил Песков в рамках проекта "Юнармии" "Я люблю Россию!", трансляция которого велась в социальной сети "ВКонтакте".
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Вчера, 15:48
Песков назвал главные мужские качества
Одна из участниц спросила пресс-секретаря президента РФ, какая героическая история мирного времени произвела на него наибольшее впечатление.
"Я не знаю из мирного времени, кто больше. Но меня, наверное, больше всего поразили наши военные. Хотя мы же все с вами живем в мирное время. Но там, к сожалению, не мирное - в Сирии, все-таки это война. Но как героически с террористами в Сирии боролись и продолжают бороться наши военные - это достойно восхищения", - сказал в ответ Песков.
Он особо отметил и героизм врачей, борющихся с эпидемией COVID-19.
"И, конечно, пример последних месяцев, недель - это наши врачи. Согласитесь, что мы никогда слово "герой" с врачами не ассоциировали. Сейчас мы видим, что есть врачи, которые погибают в этих самых красных зонах, когда они работают с теми людьми, кто заболел коронавирусом; врачи не ездят домой месяцами в эти дни, месяцы они живут в гостиницах, общежитиях, с тем чтобы просто не подвергать опасности своих родных и близких. Я просто лежал в больнице и сам это видел: они в этих невероятных костюмах в жару, истекая потом, в очках, когда мало что видно, работают по 10-12 часов, по 8 часов. Это все и есть героизм", - подчеркнул Песков.
Это поражает и вызывает чувство гордости за этих людей, добавил он.
Дмитрий Песков
Вчера, 15:52
Песков рассказал, в чем сила российского народа
1020005
Обсудить 0
Празднование Дня России — 2020Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЮнармияДень РоссииДмитрий ПесковСирияОбщество
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что Путин не может уйти на выходные или в отпуск
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков назвал главные мужские качества
Михаил Развожаев
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Песков назвал главные качества дипломата
Города мира. Сантьяго
В Чили впервые отправили в тюрьму виновного в нарушении карантина
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, чем занимался на самоизоляции
Дмитрий Песков
Маск и Брэнсон достойны уважения, заявил Песков
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
В Алтайском крае еще 66 человек заболели COVID-19
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран отверг доклад ООН о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет
Дмитрий Песков
Песков рассказал, в чем сила российского народа
Президент США Дональд Трамп
Трамп надеется объединить охваченную протестами страну
Испытания Князя Владимира
Опубликованы кадры испытаний атомной подлодки "Князь Владимир"
Прохожий на Новоарбатском мосту в Москве во время праздничных гуляний в честь празднования Дня России
ФОМ выяснил отношение к празднованию Дня России
Молоток в зале судебных заседаний
Суд разрешил принудительный привод подозреваемого в убийстве Гандзюк
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния