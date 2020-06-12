Героизм врачей и военных достоин восхищения, уверен Песков

"Я не знаю из мирного времени, кто больше. Но меня, наверное, больше всего поразили наши военные. Хотя мы же все с вами живем в мирное время. Но там, к сожалению, не мирное - в Сирии, все-таки это война. Но как героически с террористами в Сирии боролись и продолжают бороться наши военные - это достойно восхищения", - сказал в ответ Песков.

"И, конечно, пример последних месяцев, недель - это наши врачи. Согласитесь, что мы никогда слово "герой" с врачами не ассоциировали. Сейчас мы видим, что есть врачи, которые погибают в этих самых красных зонах, когда они работают с теми людьми, кто заболел коронавирусом; врачи не ездят домой месяцами в эти дни, месяцы они живут в гостиницах, общежитиях, с тем чтобы просто не подвергать опасности своих родных и близких. Я просто лежал в больнице и сам это видел: они в этих невероятных костюмах в жару, истекая потом, в очках, когда мало что видно, работают по 10-12 часов, по 8 часов. Это все и есть героизм", - подчеркнул Песков.