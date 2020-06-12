https://ria.ru/20200612/1572860599.html
В Чили впервые отправили в тюрьму виновного в нарушении карантина
2020-06-12T16:38
2020-06-12T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сантьяго (город)
чили
в мире
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коронавирус covid-19, сантьяго (город), чили, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости.
Судебные власти Чили
впервые приговорили к тюремному сроку виновного в нарушении карантина, введенного из-за коронавируса, следует из заявлений прокуратуры и радио BioBioChile
.
"Прокуратура добилась тюремного срока в 61 день для человека, который пытался 17 мая сбежать от полицейского контроля, проводимого из-за карантина, и не имел разрешений (находиться на улице - ред.)", - говорится в сообщении южной столичной прокуратуры.
Как уточняет радио, речь идет о человеке 27 лет, который не мог быть приговорен к иному наказанию, поскольку уже ранее был судим. Это первый реальный тюремный срок за нарушение карантина, отмечает радио.
Прокуратура сообщила, что ранее 24 человека были приговорены к предварительному заключению из-за несоблюдения ограничений.
В настоящее время в столице Чили Сантьяго
действует карантин, поскольку большинство случаев заражения коронавирусом сосредоточены именно здесь. В целом в стране зарегистрировано 154 092 случая COVID-19, скончались 2648 человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.