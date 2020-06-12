Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572860599.html
В Чили впервые отправили в тюрьму виновного в нарушении карантина
2020-06-12T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сантьяго (город)
чили
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_e26adbcb4c9066c0690f1cec36db3811.jpg
сантьяго (город)
чили
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572860599.html?chat_room_id=1572860599
Новости
ru-RU
105
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_e26adbcb4c9066c0690f1cec36db3811.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_150:0:2881:2048_1200x0_80_0_0_f395cdb9c024f2389acc5c019c478180.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_491:0:2539:2048_1200x0_80_0_0_460272dcfa5f3057f3e0958963608f13.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сантьяго (город), чили, в мире

В Чили впервые отправили в тюрьму виновного в нарушении карантина

16:38 12.06.2020
105
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Сантьяго
Города мира. Сантьяго
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Судебные власти Чили впервые приговорили к тюремному сроку виновного в нарушении карантина, введенного из-за коронавируса, следует из заявлений прокуратуры и радио BioBioChile.
"Прокуратура добилась тюремного срока в 61 день для человека, который пытался 17 мая сбежать от полицейского контроля, проводимого из-за карантина, и не имел разрешений (находиться на улице - ред.)", - говорится в сообщении южной столичной прокуратуры.
Как уточняет радио, речь идет о человеке 27 лет, который не мог быть приговорен к иному наказанию, поскольку уже ранее был судим. Это первый реальный тюремный срок за нарушение карантина, отмечает радио.
Прокуратура сообщила, что ранее 24 человека были приговорены к предварительному заключению из-за несоблюдения ограничений.
В настоящее время в столице Чили Сантьяго действует карантин, поскольку большинство случаев заражения коронавирусом сосредоточены именно здесь. В целом в стране зарегистрировано 154 092 случая COVID-19, скончались 2648 человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
012001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сантьяго (город)ЧилиВ мире
Рекомендуем
Статуя голландского адмирала Пита Питерсона Хайна в Роттердаме
В Нидерландах активисты повредили несколько статуй
Мигранты из Ирака на вокзале в городе Товарник, Хорватия
Полицию Хорватии обвинили в обливании мигрантов кетчупом и майонезом
Пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро
Бразильские активисты вырыли сто символических могил на пляже Копакабана
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Моди поздравил Путина с Днем России
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Героизм врачей и военных достоин восхищения, уверен Песков
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
В Турции еще 1195 человек заболели COVID-19
Сотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США
Полиции Сан-Франциско запретят использовать слезоточивый газ
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
Полиция Гонконга задержала не менее 35 участников протестов
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии ввели срочные дополнительные меры для борьбы с коронавирусом
Сотрудник лаборатории
COVID-19 угрожает всей нервной системе человека, заявили ученые
Логотип YouTube
YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Прокуроры три часа говорили с премьером Италии по делу о зонах карантина
Вакцина от коронавируса
Еврокомиссия представит стратегию Евросоюза по вакцине от COVID-19
Михаил Мурашко
Глава Минздрава считает, что ситуация с COVID-19 в России управляемая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния