https://ria.ru/20200612/1572860557.html
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
2020-06-12T16:37
2020-06-12T23:55
россия
богдан ауреску
клаус йоханнис
мария захарова
нато
румыния
безопасность
в мире
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Max P
Опять неувязочка. Это только ты решил что Япония не суверенна, ну и ваш кружок телезрителей российских ... ) Телевизры кстати японских брендов. Или у тебя "рубин" какой-нибудь со сверхвыпуклым экраном до сих пор, не удивлюсь....)
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Сергей Писсов
Во Франции Италии Германии Дании Австрии и так далее есть своя армия свои ВВС, вон даже Австралия бомбит Сирию
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россия
румыния
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россия, богдан ауреску, клаус йоханнис, мария захарова, нато, румыния, безопасность, в мире
КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости.
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии
из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой
о румынской Национальной стратегии обороны.
"Упоминание Российской Федерации в Национальной стратегии обороны Румынии не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы. Такое поведение оценивается как дестабилизирующее, в том числе <...> на уровне НАТО и Европейского союза", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского МИД.
Как заявили в ведомстве, румынская сторона хотела бы, чтобы обеспокоенность России по поводу региональной стабильности на Черном море "сопровождалась правильной оценкой строго оборонительных мер", которые были утверждены НАТО, по их мнению, из-за действий Москвы.
Также в МИД отметили, что новая стратегия обороны отражает статус Румынии как государства — члена НАТО и Европейского союза и выражает "предсказуемую политику Румынии в отношении евроатлантических ценностей и международного права".
"МИД подтверждает, что прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, может состояться при условии, что российская сторона проявит реальную приверженность в этом отношении", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Высший совет обороны Румынии, который возглавляет президент Клаус Йоханнис
, одобрил проект Национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, где в разделе "Угрозы" оказалась упомянута и Россия. Захарова, в свою очередь, заявила, что намерение Бухареста включить Москву в список национальных угроз можно объяснить желанием усилить присутствие США
и НАТО
на Черном море.
По словам представителя ведомства, причисление России к источникам глобальных проблем не является чем-то новым в политике западных стран, "и тот факт, что в Бухаресте используют метод плагиата, всего лишь подтверждает дефицит у румынских политиков самостоятельного мышления, готовность обсуждать чужие конфронтационные замыслы применительно к России даже ценой собственных интересов".