МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.

"Упоминание Российской Федерации в Национальной стратегии обороны Румынии не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы. Такое поведение оценивается как дестабилизирующее, в том числе <...> на уровне НАТО и Европейского союза", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского МИД.

Как заявили в ведомстве, румынская сторона хотела бы, чтобы обеспокоенность России по поводу региональной стабильности на Черном море "сопровождалась правильной оценкой строго оборонительных мер", которые были утверждены НАТО, по их мнению, из-за действий Москвы.

Также в МИД отметили, что новая стратегия обороны отражает статус Румынии как государства — члена НАТО и Европейского союза и выражает "предсказуемую политику Румынии в отношении евроатлантических ценностей и международного права".

"МИД подтверждает, что прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, может состояться при условии, что российская сторона проявит реальную приверженность в этом отношении", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Высший совет обороны Румынии, который возглавляет президент Клаус Йоханнис , одобрил проект Национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, где в разделе "Угрозы" оказалась упомянута и Россия. Захарова, в свою очередь, заявила, что намерение Бухареста включить Москву в список национальных угроз можно объяснить желанием усилить присутствие США НАТО на Черном море.