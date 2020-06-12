Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 9218

БАКУ, 12 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 336 и достигло 9218, умерли 113 человек, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.
В четверг оперштаб сообщал о 8882 зафиксированных случаях коронавируса в республике, 108 из которых стали летальными.
"В Азербайджане выявлено еще 336 случаев заражения коронавирусом, 183 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 9218 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 5113 человек вылечились, 113 скончались", - говорится в релизе штаба.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
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