Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 9218

В четверг оперштаб сообщал о 8882 зафиксированных случаях коронавируса в республике, 108 из которых стали летальными.

"В Азербайджане выявлено еще 336 случаев заражения коронавирусом, 183 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 9218 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 5113 человек вылечились, 113 скончались", - говорится в релизе штаба.