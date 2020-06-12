Еврокомиссия представит стратегию Евросоюза по вакцине от COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия планирует на следующей неделе представить стратегию Евросоюза по вакцине от нового коронавируса, сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес на пресс-конференции.

"Настоящим изменением ситуации будет вакцина. Это будет единственной реальной стратегией выхода из кризиса - вакцина, которая должна быть доступна всем в Европе и по всему миру. Ни один регион в мире не будет в безопасности, пока мы все не будем в безопасности. Поэтому мы на следующей неделе представим стратегию ЕС по вакцине от COVID-19", - сказала она.

Еврокомиссар отметила, среди прочего, необходимость инвестировать в разработку вакцины, чтобы она могла быть произведена как можно быстрее. ЕК также предлагает единый подход к обеспечению поставок вакцины во все страны ЕС, чтобы исключить конкуренцию между ними.

В июньском экономическом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечалось, что вакцина от COVID-19 может быть найдена через год-полтора, учитывая серьезные мировые усилия в этом направлении. Поиск вакцины уже идет.

К примеру, вакцина от коронавируса, разработку которой Оксфорд cкий университет ведет совместно с итальянской компанией Irbm, может стать доступной осенью или зимой, заявил 10 июня советник министра здравоохранения Италии и представитель страны во Всемирной организации здравоохранения Вальтер Риччарди.

Тогда же сообщалось, что американская компания Johnson&Johnson начнет клинические испытания вакцины на добровольцах в середине июля вместо запланированного сентября. Johnson&Johnson ранее объявила, что ожидает первую партию вакцины в начале 2021 года. Генеральный директор компании Пол Стоффелс заявил, что первой партии должно хватить на вакцинацию работников здравоохранения по всему миру. В конечном итоге компания намерена произвести более 1 миллиарда доз.

Разрабатываемая лондонским университетом Imperial College вакцина может быть готова для применения в первой половине следующего года, сообщил в июне профессор университета Робин Шатток.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны РФ планируют к концу июля завершить все клинические испытания вакцины против COVID-19, заявил в начале июня начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ Сергей Борисевич.