https://ria.ru/20200612/1572860361.html
Полиции Сан-Франциско запретят использовать слезоточивый газ
2020-06-12T16:33
2020-06-12T16:33
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
калифорния
сан-франциско
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, калифорния, сан-франциско, в мире
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Мэр Сан-Франциско
(штат Калифорния
) Лондон Брид объявила о проведении реформы полиции, которая включает в себя запрет на применение слезоточивого газа и использование удушающих приемов задержания.
Как сообщается в заявлении мэра на сайте властей Сан-Франциско, в рамках реформирования полиции было уже внедрено "несколько нововведений, которые позволят сократить насилие со стороны полиции". В частности, полицейским теперь запрещено использовать удушающие приемы при задержании, открывать стрельбу по движущимся транспортным средствам, а также полиция отныне должна "применять минимальное количество силы".
Кроме того, мэр Лондон Брид поручила разработать дополнительные меры, контролирующие действия полиции.
"Мэр Брид поручила департаменту полиции Сан-Франциско разработать четкую политику, запрещающую использование оружия военного образца против безоружных гражданских лиц. Это включает в себя, помимо всего прочего, использование химического оружия, такого, как слезоточивый газ", - говорится в заявлении.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.