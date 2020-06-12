Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572860361.html
Полиции Сан-Франциско запретят использовать слезоточивый газ
2020-06-12T16:33
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
калифорния
сан-франциско
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148247/67/1482476795_0:434:4110:2746_1200x0_80_0_0_94e904b3c3998d0aeb90c49e3974fddf.jpg
https://ria.ru/20200611/1572783127.html
https://ria.ru/20200610/1572720347.html
калифорния
сан-франциско
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572860361.html?chat_room_id=1572860361
Новости
ru-RU
157
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148247/67/1482476795_0:434:4110:2746_1200x0_80_0_0_94e904b3c3998d0aeb90c49e3974fddf.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148247/67/1482476795_0:49:4110:3132_1200x0_80_0_0_a9d7df51bad449bea9465fda1a838a33.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148247/67/1482476795_466:0:3646:3180_1200x0_80_0_0_7196d29045b66641c9e2161a15f36bee.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, калифорния, сан-франциско, в мире

Полиции Сан-Франциско запретят использовать слезоточивый газ

16:33 12.06.2020
157
© AP Photo / Eric RisbergСотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США
Сотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США
© AP Photo / Eric Risberg
Сотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Сан-Франциско (штат Калифорния) Лондон Брид объявила о проведении реформы полиции, которая включает в себя запрет на применение слезоточивого газа и использование удушающих приемов задержания.
Как сообщается в заявлении мэра на сайте властей Сан-Франциско, в рамках реформирования полиции было уже внедрено "несколько нововведений, которые позволят сократить насилие со стороны полиции". В частности, полицейским теперь запрещено использовать удушающие приемы при задержании, открывать стрельбу по движущимся транспортным средствам, а также полиция отныне должна "применять минимальное количество силы".
Сотрудники полиции в США
11 июня, 07:47
Amazon запретила полиции использовать ее технологии для распознавания лиц
Кроме того, мэр Лондон Брид поручила разработать дополнительные меры, контролирующие действия полиции.
"Мэр Брид поручила департаменту полиции Сан-Франциско разработать четкую политику, запрещающую использование оружия военного образца против безоружных гражданских лиц. Это включает в себя, помимо всего прочего, использование химического оружия, такого, как слезоточивый газ", - говорится в заявлении.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Сотрудники полиции в США
10 июня, 03:53
В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
150032
Обсудить 0
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКалифорнияСан-ФранцискоВ мире
Рекомендуем
Церемония открытия военных учений Noble Partner в Грузии
Совместные учения Грузии и США "Достойный партнер" пройдут в сентябре
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран запросил помощь в расшифровке черных ящиков Boeing, сообщили СМИ
Логотип YouTube
YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Прокуроры три часа говорили с премьером Италии по делу о зонах карантина
Полиция Австралии. Архивное фото
В Сиднее полиция помешала провести акцию протеста против расизма
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
ШОС планирует построить новый транспортный коридор в Европу
Сотрудник лаборатории
COVID-19 угрожает всей нервной системе человека, заявили ученые
Пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро
Бразильские активисты вырыли сто символических могил на пляже Копакабана
Актер Михаил Ефремов выступил с обращением после ДТП
Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Контейнер для биоматериала
В Юте и Орегоне приостановили возвращение к обычной жизни
Города мира. Сантьяго
В Чили впервые отправили в тюрьму виновного в нарушении карантина
Церемония открытия 33 Московского Международного кинофестиваля
Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Ефремову
Мигранты из Ирака на вокзале в городе Товарник, Хорватия
Полицию Хорватии обвинили в обливании мигрантов кетчупом и майонезом
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве протестуют матери находящихся в Донбассе военнопленных
Бразилия
Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния