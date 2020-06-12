Полиции Сан-Франциско запретят использовать слезоточивый газ

Как сообщается в заявлении мэра на сайте властей Сан-Франциско, в рамках реформирования полиции было уже внедрено "несколько нововведений, которые позволят сократить насилие со стороны полиции". В частности, полицейским теперь запрещено использовать удушающие приемы при задержании, открывать стрельбу по движущимся транспортным средствам, а также полиция отныне должна "применять минимальное количество силы".

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.